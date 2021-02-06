FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-12°C/Завтра: -10
75.11р89.89р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
9
Печать

В перекрытом Петербурге всё-таки прошла акция. На 10 машин полиции была всего пара участников

У мемориала жертвам политических репрессий 6 февраля возложили цветы.

«На Воскресенской набережной, 12, у мемориала жертвам политических репрессий <...> сейчас один человек положил цветы. Всего было 7 участников за полчаса», — передаёт 6 февраля с места событий корреспондент «Фонтанки».

Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин

По её словам, на месте находятся 6 автобусов и 10 машин полиции. Также на морозе несколько журналистов дежурят в поисках материалов.

У мемориала насчитали семь букетов. Корреспондент отмечает, что цветы нести уже перестали.

В группе «Протестный Петербург» чуть позже написали, что акцию по возложению цветов на Воскресенской набережной отменили.

Центр Петербурга сегодня оказался перекрыт, что вызвало множество теорий и недовольства со стороны горожан. Власти пока так и не смогли объяснить, зачем были предприняты такие меры.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

graft
Вот пусть эта кучка оплачивает рабочее время 10 экипажей полиции, простой городского транспорта и прочее. Из-за навального говна в воскресенье невозможно прогуляться по центру
i224
Расслабляться нельзя, штурм возможен в любой момент...
VF812
ОМГ, акция. Пришли, положили цветы, постояли, замерзли, разошлись.... акция
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний