У мемориала жертвам политических репрессий 6 февраля возложили цветы.
«На Воскресенской набережной, 12, у мемориала жертвам политических репрессий <...> сейчас один человек положил цветы. Всего было 7 участников за полчаса», — передаёт 6 февраля с места событий корреспондент «Фонтанки».
По её словам, на месте находятся 6 автобусов и 10 машин полиции. Также на морозе несколько журналистов дежурят в поисках материалов.
У мемориала насчитали семь букетов. Корреспондент отмечает, что цветы нести уже перестали.
В группе «Протестный Петербург» чуть позже написали, что акцию по возложению цветов на Воскресенской набережной отменили.
Центр Петербурга сегодня оказался перекрыт, что вызвало множество теорий и недовольства со стороны горожан. Власти пока так и не смогли объяснить, зачем были предприняты такие меры.