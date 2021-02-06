Спустя почти два часа после закрытия вестибюли станции метро «Невский проспект» открыты на вход и выход.
«В 14:53 станция "Невский проспект" открыта для входа и выхода пассажиров», — сообщили днём 6 февраля в комтрансе.
Новость дополняется
Спустя почти два часа после закрытия вестибюли станции метро «Невский проспект» открыты на вход и выход.
«В 14:53 станция "Невский проспект" открыта для входа и выхода пассажиров», — сообщили днём 6 февраля в комтрансе.
Новость дополняется
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