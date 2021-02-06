FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-11°C/Завтра: -10
75.11р89.89р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
5
Печать

Станция «Невский проспект» открыта на вход и выход

Спустя почти два часа после закрытия вестибюли станции метро «Невский проспект» открыты на вход и выход.

Фото: читатель "Фонтанки"

«В 14:53 станция "Невский проспект" открыта для входа и выхода пассажиров», — сообщили днём 6 февраля в комтрансе.

Новость дополняется

Фото: читатель "Фонтанки"

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

260695231
И будет ли хоть кто-нибудь уволен из начальства, организовавшего это беззаконие?
SWd
Интересно, сколько денег налогоплательшиков ушло на то, что какой-то некомпететный чудак вывел армию бездельников охранять центр города от никого? Будет ли он привлечён к ответственности?
0day
"Сначала намечались торжества, потом аресты, потом — решили совместить..."
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний