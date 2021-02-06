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У Смольного тоже замечено полицейское усиление и автобусы под задерживаемых

Смольный, судя по всему, приготовился отражать некое нападение. У здания администрации Петербурга читатели «Фонтанки» 6 февраля заметили полицейское усиление.

Рядом с автомобилями МВД стоят пустыми большие пассажирские автобусы. В таких на несогласованной акции протеста 31 января увозили в отделы полиции задержанных.

читатель «Фонтанки» Мария

Центр города по-прежнему перекрыт, несмотря на то, что никаких акций в субботу, 6 февраля, не планировалось. Улицы заставлены полицейскими автомобилями и уборочной техникой. Росгвардия усиленно патрулирует Невский. Между тем ни Смольный, ни МВД не готовы внятно объяснить, чем вызван такой режим повышенной готовности и в чьей это компетенции.

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Комментарии (9)

Доверчивый_5e4ce296a0900
Если Беглова примут, поверю что полиция с народом.
Analyst
Похоже переворот, как в Бирме. Скоро назначат генерал-губернатора и майоров во главе райкомендатур. Дождалисяяя!!!
Brevnault
Скоро увидим фото Беглого в бронике до пола и в каске.
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