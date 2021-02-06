Смольный, судя по всему, приготовился отражать некое нападение. У здания администрации Петербурга читатели «Фонтанки» 6 февраля заметили полицейское усиление.
Рядом с автомобилями МВД стоят пустыми большие пассажирские автобусы. В таких на несогласованной акции протеста 31 января увозили в отделы полиции задержанных.
читатель «Фонтанки» Мария
Центр города по-прежнему перекрыт, несмотря на то, что никаких акций в субботу, 6 февраля, не планировалось. Улицы заставлены полицейскими автомобилями и уборочной техникой. Росгвардия усиленно патрулирует Невский. Между тем ни Смольный, ни МВД не готовы внятно объяснить, чем вызван такой режим повышенной готовности и в чьей это компетенции.