РФПИ: Всех желающих россиян привьют от коронавируса уже к лету

Российский фонд прямых инвестиций считает, что внутренних мощностей хватит для обеспечения вакциной всех желающих.



«Россия — фактически единственная страна в мире, которая до июня может вакцинировать всех граждан, которые захотят», — цитирует 6 февраля заявление главы фонда Кирилла Дмитриева РБК.

По его словам, это удастся сделать, так как производство «Спутника V» от Центра Гамалеи направлено на Россию. При этом Дмитриев сообщил, что сейчас запускаются «новые площадки» для зарубежных рынков.