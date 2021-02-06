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РФПИ: Всех желающих россиян привьют от коронавируса уже к лету

Российский фонд прямых инвестиций считает, что внутренних мощностей хватит для обеспечения вакциной всех желающих.

«Россия — фактически единственная страна в мире, которая до июня может вакцинировать всех граждан, которые захотят», — цитирует 6 февраля заявление главы фонда Кирилла Дмитриева РБК.

По его словам, это удастся сделать, так как производство «Спутника V» от Центра Гамалеи направлено на Россию. При этом Дмитриев сообщил, что сейчас запускаются «новые площадки» для зарубежных рынков.

11 августа президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», которую разработали в Центре имени Гамалеи.

Россия уже начала отправлять препарат в другие страны. Так, в конце прошлого года 300 тысяч доз «Спутника V» улетели из Москвы в Аргентину. Также препарат заинтересовал Финляндию, Венгрию, Боливию, Сербию и другие страны. При этом ЕС не стал закупать «Спутник V».

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Комментарии (5)

Mash
Естественный отбор в действии
265027971
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы не ставят перед собой задачу привить от коронавируса всех жителей города. По его словам, в этом нет необходимости, так как большинство москвичей уже переболели коронавирусной инфекцией COVID-19.
264956641
ну да. В Израиле уже прямо сейчас привито >60%, в США 10%, в Англии 15%, а у нас хорошо если 1%. "Массовая" вакцинация как она есть
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