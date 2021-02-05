Германия может отключить «Северный поток-2». Хотя Меркель пока говорит только о персональных санкциях из-за Навального

Власти Германии размышляют над применением «механизма отключения» для «Северного потока-2». Как пишет 5 февраля ТАСС со ссылкой на журнал WirtschaftsWoche, это означает приостановку эксплуатации газопровода в случае сокращения поставок через Украину.



«В действительности, ни канцлер Ангела Меркель, ни ее глава МИД, социал-демократ Хайко Маас, не готовы выйти из спорного проекта, и в этом ничего не изменила смена власти в Белом доме. Правда, сейчас обсуждается идея снабдить трубопровод «механизмом отключения», — уточняет издание.

