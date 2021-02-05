Германия может отключить «Северный поток-2». Хотя Меркель пока говорит только о персональных санкциях из-за Навального

Власти Германии размышляют над применением «механизма отключения» для «Северного потока-2». Как пишет 5 февраля ТАСС со ссылкой на журнал WirtschaftsWoche, это означает приостановку эксплуатации газопровода в случае сокращения поставок через Украину.
«В действительности, ни канцлер Ангела Меркель, ни ее глава МИД, социал-демократ Хайко Маас, не готовы выйти из спорного проекта, и в этом ничего не изменила смена власти в Белом доме. Правда, сейчас обсуждается идея снабдить трубопровод «механизмом отключения», — уточняет издание.
«Механизм отключения» должен исключить использование «Северного потока-2» как политического рычага давления на Украину.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркнула, что, несмотря на ситуацию с Навальным, немецкие власти продолжают поддерживать проект газопровода. При этом Германия может ввести новые персональные санкции из-за ситуации вокруг оппозиционера и высылки трех европейских дипломатов. Напомним, ранее к «беспристрастному расследованию» покушения на Навального призвал главный дипломат Евросоюза.