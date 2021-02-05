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Панама закупит 3 млн доз «Спутника V». Ожидается, что вакцина поступит в марте

Панама планирует закупить 3 млн доз российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в письме Российскому фонду прямых инвестиций сообщил глава панамского минздрава Луис Сукр, пишет РБК 5 февраля.

Правительство Панамы надеется получить российскую вакцину для 1,5 млн жителей в марте 2021 года.

«Наше географическое положение делает нас одним из наиболее важных центров воздушного, наземного и морского сообщения в регионе и подвергает нас большему риску, чем остальные страны», — так объяснил Сукр необходимость в массовых закупках вакцины.

Парагвай также заключил контракт на поставку «Спутника V». Министр здравоохранения Хулио Маццолени сообщил о подписании с российской стороной договора на поставки вакцины от COVID-19 5 февраля.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поздравил Россию с успешными испытаниями вакцины от коронавируса «Спутник V» и выразил надежду на то, что европейский регулятор разрешит её использование. Также «Спутником V» заинтересовались в Финляндии.

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Комментарии (2)

виктор эммануил
Как же обещание привить сначала своих граждан.Доктор Питер привел сегодня статистику:привито 1% населения.Панаме поставят 3 млн доз при численности населения 3.4 млн.Еще 24 млн доз поставят в Мексику.Во все страны третьего мира.Сейчас рвутся в Европу.Сказали бы сразу ,что вся история с вакцинаций коммерчески проект,было бы честнее.
Агроном аэродрома
Интересно, фонд прямых инвестиций уже в плюсе или только в безубыток вышел?
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