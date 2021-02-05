Панама закупит 3 млн доз «Спутника V». Ожидается, что вакцина поступит в марте

«Наше географическое положение делает нас одним из наиболее важных центров воздушного, наземного и морского сообщения в регионе и подвергает нас большему риску, чем остальные страны», — так объяснил Сукр необходимость в массовых закупках вакцины.

Правительство Панамы надеется получить российскую вакцину для 1,5 млн жителей в марте 2021 года.

Панама планирует закупить 3 млн доз российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в письме Российскому фонду прямых инвестиций сообщил глава панамского минздрава Луис Сукр, пишет РБК 5 февраля.

Парагвай также заключил контракт на поставку «Спутника V». Министр здравоохранения Хулио Маццолени сообщил о подписании с российской стороной договора на поставки вакцины от COVID-19 5 февраля.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поздравил Россию с успешными испытаниями вакцины от коронавируса «Спутник V» и выразил надежду на то, что европейский регулятор разрешит её использование. Также «Спутником V» заинтересовались в Финляндии.