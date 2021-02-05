Российские школьники начнут сдавать ЕГЭ в мае. Первыми в расписании стоят география, литература и химия

Основной период сдачи ЕГЭ в России начнется 31 мая и продлится до 2 июля. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
Предварительное расписание ЕГЭ в 2021 году:
▪️география, литература и химия — 31 мая;
▪️русский язык — 3 и 4 июня;
▪️профильная математика — 7 июня;
▪️история и физика — 11 июня;
▪️обществознание — 15 июня;
▪️биология и письменный иностранный язык — 18 июня;
▪️устный иностранный — 21 и 22 июня;
▪️информатика — 24 и 25 июня.
Дополнительный период сдачи ЕГЭ пройдёт 12–17 июля. В этом году обязательным для выпускников останется только один предмет — русский язык. Экзамены для одиннадцатиклассников, которые не планируют поступать в вузы, запланированы с 24 по 28 мая.