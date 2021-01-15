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Глава Минпросвещения рассказал, когда в 2021 году пройдет ЕГЭ. Обязательным для сдачи предметом будет только русский язык

Сергей Кравцов заявил, что в 2021 году сроки сдачи ЕГЭ будут согласовываться с приемной кампанией в вузах. Тем школьникам, которые не будут поступать в высшие учебные заведения, нужно будет сдать выпускной экзамен по русскому языку и математике. Он, как заявил глава Минпросвещения на брифинге в правительстве 15 января, запланирован на конец мая.

«Все сроки (проведения ЕГЭ) увязаны с графиком приемной кампании в вузы, чтобы те, кто будут сдавать ЕГЭ в этом году, имели возможность подать документы в выбранные учебные заведения», — цитирует министра ТАСС.

По его словам, в 2021 году останется только один обязательный для всех поступающих в вузы ЕГЭ — по русскому языку. Математику базового уровня сдавать в этом году не будут. Помимо этого, на выбор одиннадцатиклассники будут сдавать предметы, которые необходимы для поступления.

Необходимые для допуска к госаттестации итоговые сочинение и изложение пройдут в российских школах в середине апреля.

Что касается девятиклассников, то они, по словам министра, для получения аттестатов будут сдавать два обязательных предмета — русский и математику.

ОГЭ по предметам по выбору проводиться не будет.

Кравцов также объявил, что с 18 января возобновятся очные занятия в школах всех регионов России.

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Комментарии (9)

Агроном аэродрома
Жаль. Очень жаль, что закон божий не сделали обязательным.
456345
Если учесть ту бредятину, что включена в экзаменационные варианты, то пора вообще все эти экзамены отменять. Задания с ошибками и неоднозначными ответами, перегибы в крайности. Ну были же в старой школе выпускные сочинения, изложения, контрольные работы. Зачем это все? Если знания есть и желание поступить в вуз есть, экзамены сдать реально. А в угадайку эту играть, черными чернилами по клеткам, ну смешно. Знаний ноль, натаскивание на алгоритмы решения (написания). Писали же сочинения по литературным произведениям раньше. Теперь они по схеме пишутся, совсем не по классике и с четко оговоренным строкажем. А потом удивляемся, почему дети не читают ничего. Изучением картин казахских художников перед сочинениями наелись.
Modest_5e4ce41f7533b
Надо еще два экзамена: старо-русский (закон божий) и новояз (политическая лингвистика).
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