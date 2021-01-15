Глава Минпросвещения рассказал, когда в 2021 году пройдет ЕГЭ. Обязательным для сдачи предметом будет только русский язык

«Все сроки (проведения ЕГЭ) увязаны с графиком приемной кампании в вузы, чтобы те, кто будут сдавать ЕГЭ в этом году, имели возможность подать документы в выбранные учебные заведения», — цитирует министра ТАСС.

Сергей Кравцов заявил, что в 2021 году сроки сдачи ЕГЭ будут согласовываться с приемной кампанией в вузах. Тем школьникам, которые не будут поступать в высшие учебные заведения, нужно будет сдать выпускной экзамен по русскому языку и математике. Он, как заявил глава Минпросвещения на брифинге в правительстве 15 января, запланирован на конец мая.

По его словам, в 2021 году останется только один обязательный для всех поступающих в вузы ЕГЭ — по русскому языку. Математику базового уровня сдавать в этом году не будут. Помимо этого, на выбор одиннадцатиклассники будут сдавать предметы, которые необходимы для поступления.



Необходимые для допуска к госаттестации итоговые сочинение и изложение пройдут в российских школах в середине апреля.



Что касается девятиклассников, то они, по словам министра, для получения аттестатов будут сдавать два обязательных предмета — русский и математику.



ОГЭ по предметам по выбору проводиться не будет.



Кравцов также объявил, что с 18 января возобновятся очные занятия в школах всех регионов России.

