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В Рособрнадзоре рассказали, когда и как в этом году пройдут школьные экзамены

Экзамен для выпускников школ, которые не собираются поступать в вузы, пройдет на основе материалов для ЕГЭ. Для девятиклассников тестирование начнется в середине мая.

Как сообщает 29 января Рособрнадзор, экзамены для выпускников, которые не хотят поступать в высшие учебные заведения, пройдут с 24 по 28 мая 2021 года. «Также в расписании будет предусмотрен дополнительный сентябрьский период проведения ГВЭ по русскому языку и математике — с 3 по 17 сентября», — добавили в ведомстве. Примеры того, как будут выглядеть задания, опубликуют до 10 февраля.

С 17 мая начнется тестирование девятиклассников. «Контрольные работы выпускники смогут выбрать из числа учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация (ГИА-9) по выбору: физика, химия, информатика, биология, история, география, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский), обществознание, литература», — сообщает Рособрнадзор.

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