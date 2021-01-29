В Рособрнадзоре рассказали, когда и как в этом году пройдут школьные экзамены

Экзамен для выпускников школ, которые не собираются поступать в вузы, пройдет на основе материалов для ЕГЭ. Для девятиклассников тестирование начнется в середине мая.

Как сообщает 29 января Рособрнадзор, экзамены для выпускников, которые не хотят поступать в высшие учебные заведения, пройдут с 24 по 28 мая 2021 года. «Также в расписании будет предусмотрен дополнительный сентябрьский период проведения ГВЭ по русскому языку и математике — с 3 по 17 сентября», — добавили в ведомстве. Примеры того, как будут выглядеть задания, опубликуют до 10 февраля.