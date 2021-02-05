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«Яндекс» объяснил, откуда на карте взялись 10-балльные пробки посреди ночи

Сервис «Яндекс.Пробки» несказанно удивил пользователей, показав 10-балльные пробки в Москве в ночь на пятницу.

Как сообщили РИА «Новости» в компании, причиной ошибки стало поступление множества фейковых сигналов GPS. «Этой ночью в «Яндекс.Пробки» поступило большое число фейковых сигналов GPS. Специалисты сервиса оперативно обнаружили и устранили проблему до того, как водители массово выехали утром на дороги», — цитирует агентство пресс-службу. Техники «Яндекса» оперативно устранили проблему и добавили усиленную фильтрацию.

Карта пробок формируется на основе анонимных треков от водителей. «Днём таких треков миллионы, любая попытка вмешательства тонет в реальных данных, и алгоритму проще вычислить фрод. Ночью, когда на дорогах почти никого нет, количество треков падает до десятков тысяч. В такой ситуации даже сравнительно небольшой объем «виртуальных» данных на короткое время перекрасил улицы в красный», — пояснили в сервисе.

В Петербурге недавно тоже возникли 9-балльные пробки в нестандартное время — утром 3 февраля. Но ошибки в этом не было, причиной стал залповый снегопад.

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Комментарии (3)

hedgehog_
йандекс непонятно зачем недавно сломал отображение пробок на виндовсфоне. теперь или зеленый или прозрачный. других цветов нет. на мелком масштабе еще пока есть. а на крупном дагадывайся сам.
вот стотыщлет всё работало. но нет, надо улучшить непонятно для чего.
f0ntan
Надо ориентироваться на российский глонасс, а не на буржуйский враждебный жопаэс, фейковый сигнал которого могут слать хоть из незалежной, хоть из штатов, хоть из других враждебных стран
Агроном аэродрома
Из Вукраины, небось, "фэйковые данные" слали. :))
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