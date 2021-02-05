Как сообщили РИА «Новости» в компании, причиной ошибки стало поступление множества фейковых сигналов GPS. «Этой ночью в «Яндекс.Пробки» поступило большое число фейковых сигналов GPS. Специалисты сервиса оперативно обнаружили и устранили проблему до того, как водители массово выехали утром на дороги», — цитирует агентство пресс-службу. Техники «Яндекса» оперативно устранили проблему и добавили усиленную фильтрацию.

Карта пробок формируется на основе анонимных треков от водителей. «Днём таких треков миллионы, любая попытка вмешательства тонет в реальных данных, и алгоритму проще вычислить фрод. Ночью, когда на дорогах почти никого нет, количество треков падает до десятков тысяч. В такой ситуации даже сравнительно небольшой объем «виртуальных» данных на короткое время перекрасил улицы в красный», — пояснили в сервисе.

В Петербурге недавно тоже возникли 9-балльные пробки в нестандартное время — утром 3 февраля. Но ошибки в этом не было, причиной стал залповый снегопад.