Петербуржец отправился на утиную охоту, а вернулся с простреленной рукой

Как сообщает 5 февраля пресс-служба УФССП по Петербургу, летом 2019 года трое петербуржцев отправились охотиться на дичь в Ленинградскую область. Мужчины стреляли по уткам, спускаясь по реке на лодке. Один из них положил ружье на сиденье, но когда лодка наскочила на камень, оно самопроизвольно выстрелило. Потерпевший получил огнестрельное ранение кисти, открытые переломы костей запястья и шок первой степени и был госпитализирован.

Почти 8 месяцев пострадавший был нетрудоспособен. Виновник произошедшего оплатил ему лечение и добровольно выплатил 50 тысяч рублей на реабилитацию, но подстреленный петербуржец до сих пор нетрудоспособен и проходит лечение. На основании этого он обратился в суд за моральной компенсацией.

Московский районный суд постановил взыскать с 35-летнего жителя Петербурга в пользу потерпевшего 450 тысяч рублей компенсации морального вреда. В Кировском районном отделе судебных приставов возбудили исполнительное производство. Пристав уведомил об этом должника, и тот оплатил задолженность в кратчайшие сроки. Деньги перевели взыскателю, и исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.