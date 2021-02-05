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Петербург, получив месячную норму осадков, отдался морозам. Но изменения грядут уже в выходные

Погода, которую многие считают идеальной для зимы, установилась в Петербурге — мороз и солнце. Сильных снегопадов в ближайшее время не предвидится, но снега предостаточно: за первые дни февраля выпала почти половина месячной нормы осадков. Очень сильный для февраля мороз, впрочем, скоро немного сдаст позиции.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 февраля при переменной облачности местами может пройти слабый снег, ветер умеренный. Температура воздуха ночью опускалась до минус 14–16 градусов, в окрестностях до минус 18, днем она составит 11–13 ниже нуля. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, от минус 15 до 0 градусов. Самое холодное 5 февраля выдалось в 1969 году, минус 29, а самое тёплое — в 2002 году, плюс 5, напоминает «Яндекс».

В субботу, 6 февраля, будет так же морозно, как сегодня, а в воскресенье чуть теплее: температура вернётся к однозначным значениям — минус 7–9 градусов.

Высота снежного покрова в Петербурге к 4 февраля достигла 27 см — это самый высокий показатель нынешней зимы, а последний раз столько снега в Санкт-Петербурге было 8 марта 2019 года, сообщает ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус. 3 февраля, напомним, снегопад спровоцировал небывалые пробки: и утром, и вечером загруженность дорог достигала 9 баллов. Ко вчерашнему утру в осадкомеры городских метеорологов попала почти половина (48%) месячной нормы осадков — 15 мм при норме в 31 мм. До середины месяца сильных осадков, скорее всего, не будет.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (2)

Riptide
Главное, чтобы Петербург не отдался отморозкам.
hal9000
Дану...эт разве мороз...лёгкая прохлада
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