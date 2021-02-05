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Сын владельца «Уралкалия» Никита Мазепин опять угодил в историю. Гонщика «Формулы-1» оштрафовали за езду на красный свет

Суд Оксфордшира (Англия) наказал российского пилота команды «Формулы-1» Haas Никиту Мазепина за нарушение правил дорожного движения. Как пишет RaceFans в четверг, 4 февраля, россиянина оштрафовали на 274 фунта стерлингов (312 евро) за езду на красный свет.

Вдобавок к этому 21-летний пилот получил три штрафных балла в свои водительские права. При получении 12 баллов в течение трех лет у него могут навсегда отобрать права.

Нарушение произошло в июне 2020 года. На одной из улиц в пригороде Лондона Бракнелле он проехал на красный свет через 1,7 секунды после того, как зажегся сигнал о запрете движения.

Это далеко не первая выходка сына владельца «Уралкалия» Дмитрия Мазепина. Ранее молодому гонщику пришлось принести публичные извинения за опубликованное видео, в котором он трогает девушку за обнаженную грудь. Однако любителей автогонок он не убедил, и те создали петицию за его увольнение из «Формулы-1», несмотря на то, что сама девушка заявила, что у нее претензий нет. О других скандалах, связанных с Мазепиным-младшим, читайте в материале «Фонтанки».

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