Власти Петербурга заявили о замедлении спада второй волны пандемии. Обвиняют массовые мероприятия

Ситуация с коронавирусом в Петербурге улучшается, но теперь медленнее, чем две недели назад, заявили в Межведомственном совете по противодействию COVID-19. При этом стабильно снижается количество активных больных, их меньше 49 тысяч, а госпитализированных — менее 500 человек в сутки.



«Вторая волна эпидемии постепенно спадает, но темп ее снижения на пятой и шестой календарных неделях несколько замедлился в сравнении с третьей и четвертой неделями 2021 года. Для поддержания позитивной тенденции петербуржцам необходимо неукоснительно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах, избегать мероприятий с массовым скоплением людей», — говорится в отчете совета от 4 февраля.

