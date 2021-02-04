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Власти Петербурга заявили о замедлении спада второй волны пандемии. Обвиняют массовые мероприятия

Ситуация с коронавирусом в Петербурге улучшается, но теперь медленнее, чем две недели назад, заявили в Межведомственном совете по противодействию COVID-19. При этом стабильно снижается количество активных больных, их меньше 49 тысяч, а госпитализированных — менее 500 человек в сутки.

«Вторая волна эпидемии постепенно спадает, но темп ее снижения на пятой и шестой календарных неделях несколько замедлился в сравнении с третьей и четвертой неделями 2021 года. Для поддержания позитивной тенденции петербуржцам необходимо неукоснительно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах, избегать мероприятий с массовым скоплением людей», — говорится в отчете совета от 4 февраля.

Отметим, глава штабов Навального Леонид Волков заявил, что они не будут проводить митинги до весны. А ученые СПбГУ ожидают, что нулевая заболеваемость коронавирусом в Петербурге будет уже в середине мая.

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Комментарии (5)

Andrew_SWH
Анекдот такой есть. Идет Вовочка по школе, машет руками: "где логика?.. где разум?". Ему навстречу директор: "Вовочка, ты чего не на уроке?" - "Да понимаете.... я во время урока пукнул. И учительница сказала мне выйти из класса. Я вышел. А они там остались. Где логика, где разум?.."

Если людей за нарушение дистанции во время короновирусных ограничений сначала пачками запихивать в автобусы, а потом сутками держать вместе в тесных камерах - то где в этом логика, где разум?..

А все почему. Нельзя прописать совсем уж прямым текстом в законодательстве: "можем сажать всех, кто нам не нравится". Вот и приходится выдумывать такую фигню. Есть ли в этом логика? Есть ли в этом разум?..
old_rat
"избегать мероприятий с массовым скоплением людей" (с) - общественный транспорт, медицинские и образовательные учреждения, ТЦ и гипермаркеты и т.д. :-) крестик и трусы
Ланима
А почему массовые пробеги, крестные ходы, ярмарки и другие уличные мероприятия не приводят к замедлению спада, а митинги приводят?
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