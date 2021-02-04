Штабы Навального не будут проводить митинги до весны. «Волну протеста надо заканчивать на высокой точке»

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков заявил, что он и его коллеги в ближайшие выходные не собираются проводить новые митинги. Об этом он рассказал в ходе прямого эфира на YouTube 4 февраля.



«Если проводить каждую неделю, численность митингов будет уменьшаться, все скажут, что люди выдохлись, как в Хабаровске. Волну протеста надо заканчивать на высокой точке. Если уйдем на спад — это всех расстроит», — отметил он. По словам Волкова, сторонники Навального заплатили очень высокую цену — сотни избитых и тысячи задержанных. «Сейчас надо сконцентрироваться на «Умном голосовании» на выборах осенью», — добавил он.

