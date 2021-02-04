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Штабы Навального не будут проводить митинги до весны. «Волну протеста надо заканчивать на высокой точке»

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков заявил, что он и его коллеги в ближайшие выходные не собираются проводить новые митинги. Об этом он рассказал в ходе прямого эфира на YouTube 4 февраля.

«Если проводить каждую неделю, численность митингов будет уменьшаться, все скажут, что люди выдохлись, как в Хабаровске. Волну протеста надо заканчивать на высокой точке. Если уйдем на спад — это всех расстроит», — отметил он. По словам Волкова, сторонники Навального заплатили очень высокую цену — сотни избитых и тысячи задержанных. «Сейчас надо сконцентрироваться на «Умном голосовании» на выборах осенью», — добавил он.

По словам Волкова, штабы научились координировать акции протеста, в том числе через Telegram. Следующие акции же требуют хорошей подготовки. Новые массовые митинги он анонсировал весной и летом.

Отметим, что протестные акции в Петербурге и в других регионах страны состоялись 23 и 31 января, а также 2 февраля — они не были согласованы властями. Первые две запомнились значительным числом участников, стычками с полицией и масштабными задержаниями. Несогласие горожан выливается на улицы на фоне возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального, его задержания и последующей замены ему условного наказания на реальное лишение свободы. По решению московского суда от 2 февраля, ближайшие 2 года 8 месяцев политик проведет в колонии общего режима. Причиной названо несоблюдение Навальным правил отбывания условного срока, назначенного приговором по делу «Ив Роше».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (32)

VF812
Интересно, в чем проблема - похолодало или порыв митингов не впечатлил дипломатическую и прочую массовку?
gencon
Все правильно. За дворец и три жизни загубленной новичком комментарии были настолько убогими, как и схемы их воровства. Всё все знают и понимают. Нашиих русских в ЕС уже слишком много, чтобы земляки нам не помогли сковырнуть этих клещей от бюджета России
Вашъ Хозяинъ
К большому сожалению, что-то может изменить только партизанское движение. С мирными акциями пора заканчивать.
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