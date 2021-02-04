«Невозможно лишить свободы того, кто свободен внутри». Навальный рассказал об ощущениях за решёткой

Оппозиционер Алексей Навальный впервые после приговора к сроку в колонии опубликовал пост. В нём он назвал себя свободным человеком и призвал не бояться.
«Я, конечно, много раз слышал эту фразу: "Невозможно лишить свободы того, кто свободен внутри". И вот сейчас сам себя честно спрашиваю: "Ну как, работает?" Поверьте, работает. Железные двери за мной захлопываются с оглушительным лязгом, но я чувствую себя свободным человеком», — написал он в Instagram 4 февраля, отметив поддержку сторонников и семьи.
Своё задержание, арест, судебный приговор и события вокруг них оппозиционный политик назвал «местью».
«И я в очередной раз <...> призываю: не дайте себя запугать. Не дайте обмануть себя <...>» — обратился к пользователям Навальный.
Навальному 2 февраля заменили условный срок на 3,5 года колонии. С учетом домашнего ареста срок лишения свободы сократился до 2 лет и 8 месяцев. Кроме него в отношении политика было возбуждено дело о клевете. 5 февраля его доставят на слушание в Бабушкинский суд Москвы.