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«Невозможно лишить свободы того, кто свободен внутри». Навальный рассказал об ощущениях за решёткой

Оппозиционер Алексей Навальный впервые после приговора к сроку в колонии опубликовал пост. В нём он назвал себя свободным человеком и призвал не бояться.

«Я, конечно, много раз слышал эту фразу: "Невозможно лишить свободы того, кто свободен внутри". И вот сейчас сам себя честно спрашиваю: "Ну как, работает?" Поверьте, работает. Железные двери за мной захлопываются с оглушительным лязгом, но я чувствую себя свободным человеком», — написал он в Instagram 4 февраля, отметив поддержку сторонников и семьи.

Своё задержание, арест, судебный приговор и события вокруг них оппозиционный политик назвал «местью».

«И я в очередной раз <...> призываю: не дайте себя запугать. Не дайте обмануть себя <...>» — обратился к пользователям Навальный.

Навальному 2 февраля заменили условный срок на 3,5 года колонии. С учетом домашнего ареста срок лишения свободы сократился до 2 лет и 8 месяцев. Кроме него в отношении политика было возбуждено дело о клевете. 5 февраля его доставят на слушание в Бабушкинский суд Москвы.

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Комментарии (8)

Bobr Dobr
Вор и жулик Навальный должен сидеть в тюрьме!!!
Владислав М
Правильно, в тюрьме можно обдумать дальнейшую борьбу с коррупцией. Ленин и многие революционеры-герои сидели в царских застенках и в ссылках. Но царя это не спасло, правда и народ победили.
WuhanRockCafe
Самое интересное - кто стоит за Навальным и оплачивает банкет?
По одним источникам Сечин, по другим Ашурков.
Ну не на 100 рублевые же донаты существует обширная сеть ФБК в стране и зарубежом.
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