«Невозможно лишить свободы того, кто свободен внутри». Навальный рассказал об ощущениях за решёткой

Оппозиционер Алексей Навальный впервые после приговора к сроку в колонии опубликовал пост. В нём он назвал себя свободным человеком и призвал не бояться.

«Я, конечно, много раз слышал эту фразу: "Невозможно лишить свободы того, кто свободен внутри". И вот сейчас сам себя честно спрашиваю: "Ну как, работает?" Поверьте, работает. Железные двери за мной захлопываются с оглушительным лязгом, но я чувствую себя свободным человеком», — написал он в Instagram 4 февраля, отметив поддержку сторонников и семьи.