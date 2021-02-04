Московская полиция «с курьерской доставкой» пришла домой к Любови Соболь

В Москве домой к сотруднице Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом РФ НКО-иноагентом. — Прим. ред.) Любови Соболь пришла полиция. Информация об этом со ссылкой на её супруга и защитника размещена в Twitter.



«Муж и адвокат Соболь сообщают, что к ней домой снова ломятся сотрудники полиции. В штатском и в форме», — говорится в сообщении, опубликованном вечером 4 февраля в аккаунте Любови Соболь.