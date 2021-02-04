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Московская полиция «с курьерской доставкой» пришла домой к Любови Соболь

В Москве домой к сотруднице Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом РФ НКО-иноагентом. — Прим. ред.) Любови Соболь пришла полиция. Информация об этом со ссылкой на её супруга и защитника размещена в Twitter.

«Муж и адвокат Соболь сообщают, что к ней домой снова ломятся сотрудники полиции. В штатском и в форме», — говорится в сообщении, опубликованном вечером 4 февраля в аккаунте Любови Соболь.

Позже адвокат Владимир Воронин уточнил в Twitter, что сотрудники правоохранительных органов наведались к ней, чтобы вручить судебное постановление о штрафе в 250 тысяч рублей за акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которая состоялась 23 января. «Для этого ломились в дверь, пугали ребёнка, «эшники» (работники Центра «Э» МВД России. — Прим. ред.) снимали на камеры. Курьерская доставка уже не та», — отметил Воронин.

Ранее Солнцевский суд Москвы наказал Соболь штрафом в размере 1 тыс. рублей в связи с прошедшей в российской столице несанкционированной акцией протеста. Сторонница оппозиционера находится под домашним арестом по «санитарному делу».

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Комментарии (2)

Igor_VS
Приходили бы со своими дверями. Спилили, вручили и снова дверь на место.
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