Маме 11-летней Вари вынесли предупреждение. Задержанной на митинге девочке предстоит общение с психологом

Комиссия по делам несовершеннолетних вынесла предупреждение матери 11-летней Вари, задержанной на митинге в поддержку Алексея Навального в Петербурге.
Как рассказала «Фонтанке» мама пятиклассницы Елена 4 февраля, заседание комиссии по делам несовершеннолетних длилось чуть больше часа. На нём Варю и Елену расспрашивали о событиях 31 января, когда школьница без сопровождения взрослых приехала из Токсово в Петербург и оказалась рядом с митингующими. По итогам заседания матери вынесено предупреждение. За такое решение члены комиссии проголосовали единогласно. Присутствовавшая на заседании детский омбудсмен Ленинградской области Тамара Литвинова назвала его «справедливым».
Теперь Варе предстоят регулярные встречи с психологами. Также школа постарается вовлекать девочку в кружки.
11-летнюю Варю задержали на протестной акции в поддержку Алексея Навального в Петербурге 31 января. После чего детский омбудсмен Ленинградской области Тамара Литвинова посчитала уместным заявить об уголовной ответственности для матери и лишении родительских прав. Следственный комитет вынужденно начал проверку. О том, как мама с дочкой до поздней ночи мотались по кабинетам, читайте в материале «Фонтанки».