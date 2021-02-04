FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-11°C/Завтра: -13
75.73р90.92р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
15
Печать

Маме 11-летней Вари вынесли предупреждение. Задержанной на митинге девочке предстоит общение с психологом

Комиссия по делам несовершеннолетних вынесла предупреждение матери 11-летней Вари, задержанной на митинге в поддержку Алексея Навального в Петербурге.

Как рассказала «Фонтанке» мама пятиклассницы Елена 4 февраля, заседание комиссии по делам несовершеннолетних длилось чуть больше часа. На нём Варю и Елену расспрашивали о событиях 31 января, когда школьница без сопровождения взрослых приехала из Токсово в Петербург и оказалась рядом с митингующими. По итогам заседания матери вынесено предупреждение. За такое решение члены комиссии проголосовали единогласно. Присутствовавшая на заседании детский омбудсмен Ленинградской области Тамара Литвинова назвала его «справедливым».

Теперь Варе предстоят регулярные встречи с психологами. Также школа постарается вовлекать девочку в кружки.

11-летнюю Варю задержали на протестной акции в поддержку Алексея Навального в Петербурге 31 января. После чего детский омбудсмен Ленинградской области Тамара Литвинова посчитала уместным заявить об уголовной ответственности для матери и лишении родительских прав. Следственный комитет вынужденно начал проверку. О том, как мама с дочкой до поздней ночи мотались по кабинетам, читайте в материале «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

265015791
>предстоит общение с психологом
Психологи СПбГУ от моих вопросов дружно прятались, те ещё они человеки.
0day
А вот вспомните Вы, уважаемые комментаторы, родившиеся в конце 70-х в Ленинграде — разве не свободно перемещались по районам на великах к друзьям без всяких жпс и трэкеров. Как в каникулы ползали по заброшкам и стройкам..... Нет той свободы больше... И детей учат (не учат) думать.
Владислав М
Дети учатся с детства ненавидеть эту власть.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний