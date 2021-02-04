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«Волонтёров просят не беспокоиться». Полиция показала, в каких условиях отбывают сутки протестующие в Петербурге

Общественный совет при петербургском главке оценил условия в изоляторах временного содержания, где отбывают административный арест за протесты в поддержку Навального. Полиция показала, что увидели проверяющие.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 4 февраля, накануне осматривали изоляторы при УМВД России по Красногвардейскому и Петроградскому районам. В первом находились 16 арестантов, во втором — девять. Интересовали чистота, еда, медицина. С правонарушителями поговорили тет-а-тет — жаловаться на условия, похоже, не стал никто.

«Граждане проводили время за чтением, перед этим у них был ужин. К слову, все арестованные отметили хорошее качество организации питания и его достаточность, а волонтеров просили не беспокоиться и какие-либо еще продукты не приносить», — рассказал член общественного совета Валерий Кондратенко. И привёл пример обеда: суп, макароны с котлетами, чай с выпечкой.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В изоляторе, как убедились проверяющие, есть возможность свободно принять душ и переодеться. Одному из арестованных потребовалась помощь, чтобы связаться с семьёй, другие просили мыло.

«Единственным пожеланием арестованных стала просьба принести побольше туалетного мыла. Не всех устраивало качество помывочных средств», — говорится в релизе МВД.

В Петербурге прошли три акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Спецприёмник на Захарьевской, предназначенный для административных правонарушителей, не справился с их наплывом, когда суды едва начали рассматривать материалы на задержанных на второй акции. Наказанные арестом отбывают наказание в отделах полиции, в изоляторах временного содержания, куда обычно отправляют задержанных по уголовным делам, и в Ленобласти.

В Москве протестующие показали интерьеры Центра для мигрантов, который временно выполняет роль спецприёмника, и камеру, где на 8 кроватей — 28 человек.

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Комментарии (4)

алексей файн
Может и ты туда хочешь, отдохнуть?
artistdmisha
🤦‍♂️ самую чистую камеру ивс на Захарьевской показали 😆 В ней только фоткаются, она как павильон для фотографов там. Такие сидят там напротив параши хавают, смех да и только. Я думаю это ряженые сотрудники ивс, настоящим сидельцам нет повода и так уже засвеченное лицо прятать.
***_555
Общественный совет при ГУ МВД - это такие деятели, которые плюют на ПДД и при случае ксивами этого самого совета трясут?
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