Интерьеры Центра временного содержания мигрантов в Сахарово разлетелись по соцсетям после того, как туда начали свозить арестованных на московских протестах, которым не хватило мест в обычных спецприёмниках.

Фотографии 4 февраля опубликованы в Telegram-канале «Протестный МГУ». Его автор Дмитрий Иванов получил 30 суток ареста за акцию после суда над Алексеем Навальным. Его соседом по восьмиместной комнате-камере оказался главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов, арестованный после шутки о самом себе, и ещё 26 человек.

Именно столько, как написал и показал Иванов, оказались в «сортировочной» комнате центра, где обычно находятся мигранты перед депортацией. На фотографиях: двухъярусные койки без постельного белья, сплошной бетон, туалет в полу, стыдливо прикрытый занавеской, и спящие за столом. Есть в соцсетях также и видео из женской камеры — условия те же.

Помещение, которое показал Иванов, сортировочное. Поток арестованных, которых свозили в центр, не позволил разместить их оперативно. Ещё один вариант ожидания: в автозаке. Тесниться в камере пришлось не один час — людей расселили около полудня. Иванов в четырёхместной камере с тремя соседями. После визита ОНК им выдали матрасы, посуду, постельное бельё. «Начальство изолятора очень задела публикация фотографий из переполненной камеры. Они объяснили, что поместили всех в камеры на время оформления, чтобы не держать людей в автозаках, где условия ещё хуже. Я со своей стороны могу сказать, что это похоже на правду. Сотрудники спецприёмника действительно не настроены к нам негативно, а помещение 28 человек в 8-местную камеру выглядит ужасно, но это действительно лучше, чем если бы мы до сих пор были в автозаках», — написал Иванов.

