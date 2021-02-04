Быть или не быть «Северному потоку-2», МИД РФ поспорил с Вашингтоном

«Газопровод «Северный поток-2» сможет функционировать, так как Россия будет продавать газ на основе коммерческих контрактов», — сообщают 4 февраля »Известия» со ссылкой на замглавы МИД РФ Александра Грушко.



Это стало ответом российской дипломатии на заявления из Вашингтона о том, как и каким образом США намерены мешать запуску проекта. Александр Грушко прибавил, что, если страны ЕС проявят «политическую волю и заявят о неприемлемости диктата со стороны Вашингтона», «СП-2» станет одной из опор энергетической безопасности Европы.