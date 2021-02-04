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Быть или не быть «Северному потоку-2», МИД РФ поспорил с Вашингтоном

«Газопровод «Северный поток-2» сможет функционировать, так как Россия будет продавать газ на основе коммерческих контрактов», — сообщают 4 февраля »Известия» со ссылкой на замглавы МИД РФ Александра Грушко.

Это стало ответом российской дипломатии на заявления из Вашингтона о том, как и каким образом США намерены мешать запуску проекта. Александр Грушко прибавил, что, если страны ЕС проявят «политическую волю и заявят о неприемлемости диктата со стороны Вашингтона», «СП-2» станет одной из опор энергетической безопасности Европы.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что США выдвинули ФРГ условия для снятия санкций с «СП-2». Штаты предложили снабдить газопровод механизмом отключения, чтобы не дать России оказывать на Украину политического давления. Однако Германия оказалась неготовой идти на уступки в этом вопросе.

2 февраля представитель госдепартамента США рассказал корреспонденту ТАСС, что окончательное решение по «Северному потоку-2» Штаты примут уже после завершения строительства. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг, в свою очередь, допустил возможность точечных санкций в отношении России из-за дела Навального, но не из-за «СП-2», мотивировав это тем, что Россия — важный партнёр ЕС в сфере энергетики.

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Комментарии (13)

265015791
>если страны ЕС проявят «политическую волю и заявят о неприемлемости диктата со стороны Вашингтона», «СП-2» станет одной из опор энергетической безопасности Европы.
СССР и США вместе воевали за колонизацию Европы и до сих пор не могут поделить кому больше от Европы достанется.
baddancer
А если Алексей Навальный возглавит бригаду по строительству Северного потока - 2, санкции снимут?
Modest_5e4ce41f7533b
Дипломатические танцы у шеста. Не спорю, выглядит красиво, но не факт, что посетитель купится на это и пригласит в нумера.
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