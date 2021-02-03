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МИД Австрии допустил точечные антироссийские санкции из-за дела Навального, но предложил не трогать «Северный поток-2»

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг считает, что европейские страны могут ввести санкции после суда над Алексеем Навальным, но не в отношении «Северного потока-2». При этом он выступает за диалог с Россией.

«Мы должны принимать во внимание возможность точечных санкций», — заявил 3 февраля Александер Шалленберг в интервью OE1.

По его словам, ограничения могут быть введены в отношении аппарата юстиции и прокуратуры. При этом глава МИД Австрии заявил о важности диалога с Россией.

Шалленберг призвал не связывать дело Навального с газопроводом «Северный поток-2». Он напомнил, что Россия остается важным партнером ЕС в сфере энергетики.

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Комментарии (12)

f0ntan
Об антиамериканских санкциях из-за массового ареста трампистов в Европе не задумываются? Американский сжиженный газ Европе не нужен
altnec
Типа, вкладывайтесь побыстрее и скоренько, а то дверцы прикроем слегка.
Piter Russo
Дешевый газ ЕС нужен, от него не откажутся. Будут много говорить, но трубу проложат, газ пустят.
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