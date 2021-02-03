МИД Австрии допустил точечные антироссийские санкции из-за дела Навального, но предложил не трогать «Северный поток-2»

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг считает, что европейские страны могут ввести санкции после суда над Алексеем Навальным, но не в отношении «Северного потока-2». При этом он выступает за диалог с Россией.



«Мы должны принимать во внимание возможность точечных санкций», — заявил 3 февраля Александер Шалленберг в интервью OE1.

По его словам, ограничения могут быть введены в отношении аппарата юстиции и прокуратуры. При этом глава МИД Австрии заявил о важности диалога с Россией.

Шалленберг призвал не связывать дело Навального с газопроводом «Северный поток-2». Он напомнил, что Россия остается важным партнером ЕС в сфере энергетики.