Власти США хотят контролировать «Северный поток — 2», в Германии к такому не готовы

Власти США хотят снабдить газопровод «Северный поток — 2» механизмом отключения на случай, если Россия попытается влиять на Украину через поставки газа, пишут 2 февраля российские СМИ, ссылаясь на Handelsblatt.
«В правительстве ФРГ не видят возможностей для уступок США по проекту «Северный поток — 2», ссылаются на уже достигнутые договоренности по транзиту газа через Украину», — сообщает газета «Известия».
Ранее «Фонтанка» сообщала, что, несмотря на санкции США, строительство «Северного потока — 2» планировалось завершить в июне 2021 года. Однако 26 января Сенат США утвердил Тони Блинкена на посту госсекретаря. Блинкен, по сообщению Euronews, обещал «убедить Евросоюз остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» и помочь Украине противостоять агрессии со стороны РФ. Европарламент, в свою очередь, требовал остановить строительство «Северного потока — 2» в связи с арестом Навального 18 января.
«Северный поток — 2» (или Nord Stream 2 AG) — проект «Газпрома», предполагающий строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против строительства активно выступают США, Украина и некоторые страны ЕС. Штаты, продающие ЕС сжиженный газ, в 2019 году ввели санкции против «СП-2». В результате швейцарская компания Allseas остановила прокладку газопровода, а норвежская компания DNV GL заявила, что остановит проверки «СП-2» и не сможет его сертифицировать.
Сейчас газопровод достроен более чем на 90%, осталось доложить около 148 км.