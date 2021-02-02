Власти США хотят контролировать «Северный поток — 2», в Германии к такому не готовы

Власти США хотят снабдить газопровод «Северный поток — 2» механизмом отключения на случай, если Россия попытается влиять на Украину через поставки газа, пишут 2 февраля российские СМИ, ссылаясь на Handelsblatt.

«В правительстве ФРГ не видят возможностей для уступок США по проекту «Северный поток — 2», ссылаются на уже достигнутые договоренности по транзиту газа через Украину», — сообщает газета «Известия».



Ранее «Фонтанка» сообщала, что, несмотря на санкции США, строительство «Северного потока — 2» планировалось завершить в июне 2021 года. Однако 26 января Сенат США утвердил Тони Блинкена на посту госсекретаря. Блинкен, по сообщению Euronews, обещал «убедить Евросоюз остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» и помочь Украине противостоять агрессии со стороны РФ. Европарламент, в свою очередь, требовал остановить строительство «Северного потока — 2» в связи с арестом Навального 18 января.