Bloomberg узнал дату окончания строительства «Северного потока — 2»

«Nord Stream 2 AG планирует завершить капитальное строительство на одной из двух ветвей… в первой половине 2021 года, несмотря на санкции США. Секция трубы может быть в основном завершена уже в июне, поскольку оператор «Северного потока — 2» в пятницу начнет испытания в датских водах», — говорится в сообщении агентства.

Оператор проекта Nord Stream 2 AG планирует завершить строительство газопровода «Северный поток — 2» в июне. Об этом 14 января сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, работы в Дании завершатся к концу мая. Затем судно приступит к укладке труб в водах Германии, которое продлится до июня.



В декабре Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода — в водах Германии. Укладку участка в водах Дании планировалось начать 15 января этим же судном.