Лауреат Нобелевской премии и ещё более 500 учёных призвали российские власти прекратить политические репрессии

Более 570 учёных, включая лауреата Нобелевской премии, обратились к Кремлю с просьбой «прекратить жестокое обращение с мирными протестующими и политическое преследование несогласных, а также тенденцию к самоизоляции и усилению конфронтации России с другими странами». На открытое письмо, опубликованное в научном издании «Троицкий вариант», 4 февраля обратил внимание РБК. «Мы возмущены фактами насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов в отношении мирных демонстрантов. Отсылки к опыту демократических стран, где якобы осуществляются такие же действия, противоречат фактам. Мы хорошо знаем ситуацию в этих странах и видим, что протесты летом 2019 года в Москве и совсем недавно по всей России были мирными, а их разгон неоправданно жестоким. Мы видим, что в России набирает скорость маховик репрессий против несогласных — разворачивается уголовное преследование участников демонстраций и принимаются судебные решения, имеющие всё меньшее отношение к закону», — говорится в заявлении.



Представители науки предупреждают, что ограничение прав и свобод человека в нарушение 31-й статьи Конституции может привести страну к катастрофе. «Научные исследования показывают, что граждане счастливее в более свободных странах с высоким Индексом свободы прессы и волеизъявления», — напоминают они. Учёные призывают власти к диалогу с обществом и остановить аресты, уголовное преследование и вообще любое применение силовых методов в отношении мирных демонстрантов. В открытом письме учёные критикуют взаимодействие России с другими странами по научным вопросам и говорят, что «в России пока упущена возможность консолидации интеллектуальной элиты и всего общества в борьбе против пандемии». «Мы глубоко озабочены попытками ограничить международное сотрудничество, а также тем, что некоторые учёные, имеющие научные контакты с зарубежными коллегами, привлекаются к уголовной ответственности по надуманным основаниям», — отмечают они.

Среди подписавшихся — лауреат Нобелевской премии по физике 2010 года Андрей Гейм, член Европейской академии, биоинформатик Михаил Гельфанд, профессор экономики парижской Школы политических наук (Sciences Po) Сергей Гуриев, академики РАН Владимир Захаров, Роальд Сагдеев, Юрий Костицын, Ефим Хазанов, Александр Старобинский, Михаил Данилов, Людмила Бойнович, член-корреспондент РАН Аскольд Иванчик и другие.

