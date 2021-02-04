В Кремле знают о задержанных на митингах. «В России нет никаких репрессий»

Пресс-секретарь президента России заявил об отсутствии репрессий в стране.



«Задержано больше, чем их могут обработать вот эти вот изоляторы. Задержано больше, чем можно оформить в сжатые сроки», — цитирует 4 февраля заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.

По его словам, «соответствующие органы» работают над тем, чтобы исправить эту ситуацию.

Пресс-секретарь Владимира Путина уверен, что в стране «нет репрессий». «Это люди, которые приняли участие в незаконных акциях», — напомнил Песков.

Несанкционированные митинги прошли в России 23 и 31 января.