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В Кремле знают о задержанных на митингах. «В России нет никаких репрессий»

Пресс-секретарь президента России заявил об отсутствии репрессий в стране.

«Задержано больше, чем их могут обработать вот эти вот изоляторы. Задержано больше, чем можно оформить в сжатые сроки», — цитирует 4 февраля заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.

По его словам, «соответствующие органы» работают над тем, чтобы исправить эту ситуацию.

Пресс-секретарь Владимира Путина уверен, что в стране «нет репрессий». «Это люди, которые приняли участие в незаконных акциях», — напомнил Песков.

Несанкционированные митинги прошли в России 23 и 31 января.

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Комментарии (6)

Igor_VS
Пуф-пуф Писькова конечно бесценны для истории. Мы же еще увидим разбор полетов. Уж как не нагибали россию, А она разбиралась по сути.
covid19
они уже работаю над этим, нужно больше тюрем.
kusto
Репрессий нет, но задержанно больше, чем изоляторы могут обработать :). Песков себя со стороны вообще слышит? Почему этот человек несет такую пургу, он просто идиот или прикидывается?
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