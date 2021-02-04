Юрист строительной фирмы в Петербурге вынужденно прогуливал работу год. Приставы помогли ему получить зарплату

Судебные приставы Выборгского района Петербурга помогли юристу получить зарплату за год с лишним. Всё это время он не работал, потому что его незаконно уволили.
Как сообщает 4 февраля пресс-служба УФССП по Петербургу, в Выборгском районном отделе судебных приставов возбудили исполнительное производство в отношении строительной фирмы. Организация незаконно уволила своего юриста и подделала его подписи на документах. Выборгский районный суд постановил взыскать с фирмы в пользу юриста среднюю зарплату за время вынужденного прогула, который составил 384 дня, компенсировать моральный вред и восстановить в должности.
В итоге долг фирмы перед взыскателем составил 1,1 миллиона рублей. Судебный пристав уведомил организацию о возбуждении исполнительного производства и разъяснил последствия, которые наступят, если они не исполнят решение суда. Через некоторое время сумма была списана с банковского счёта компании и переведена взыскателю. Также его восстановили в должности.