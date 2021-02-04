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Юрист строительной фирмы в Петербурге вынужденно прогуливал работу год. Приставы помогли ему получить зарплату

Судебные приставы Выборгского района Петербурга помогли юристу получить зарплату за год с лишним. Всё это время он не работал, потому что его незаконно уволили.

Как сообщает 4 февраля пресс-служба УФССП по Петербургу, в Выборгском районном отделе судебных приставов возбудили исполнительное производство в отношении строительной фирмы. Организация незаконно уволила своего юриста и подделала его подписи на документах. Выборгский районный суд постановил взыскать с фирмы в пользу юриста среднюю зарплату за время вынужденного прогула, который составил 384 дня, компенсировать моральный вред и восстановить в должности.

В итоге долг фирмы перед взыскателем составил 1,1 миллиона рублей. Судебный пристав уведомил организацию о возбуждении исполнительного производства и разъяснил последствия, которые наступят, если они не исполнят решение суда. Через некоторое время сумма была списана с банковского счёта компании и переведена взыскателю. Также его восстановили в должности.

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Комментарии (9)

Макс Никольский
как всегда, к заметке, у понимающих ситуёвины больше вопросов, чем понимания:
ну, к примеру, стройфирма платила юристу 90т.р. "в белую"? сколькож они тогда платят профильным спецам, можно адрес и телефон, пожалуйста, сейчас к ним очередь в ОК/HR выстроится. При таких "зряплатах" и отсутствии практики смены р/с примерно раз в год (что делает юрлицо практически недосягаемым для среднестатистического пристава) умудряются подделать подпись/заявление? что-то как-то не вяжется одно с другим. может, мальчик в доковидный 19ый уехал на бали (условно) "с концами", никого не предупредив, а ОК/HR не нашёл ничего умнее, как оформить "пропажу" задним числом+подделкой заявы, а в ковидное время "возвращенцу" любая денежка в масть, особенно при минимальных трудозатратах на суд...а есть ещё вариант банального кидка на очень высокой вариативности личной подписи+очень старом принтере...
Opelsin
Ну все равно же после этого человеку не дадут работать, да и сам не захочет. Зачем это показушное восстановление в должности? Компенсацию получил, "правильное" увольнение, и до свидания.
zenotr
Молодец. Смотрю в питере любят работодатели либо не платить зарплату, либо платить серую о которой надо обязательно сообщать в трудовую инспекцию!
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