Юрист строительной фирмы в Петербурге вынужденно прогуливал работу год. Приставы помогли ему получить зарплату

Судебные приставы Выборгского района Петербурга помогли юристу получить зарплату за год с лишним. Всё это время он не работал, потому что его незаконно уволили.



Как сообщает 4 февраля пресс-служба УФССП по Петербургу, в Выборгском районном отделе судебных приставов возбудили исполнительное производство в отношении строительной фирмы. Организация незаконно уволила своего юриста и подделала его подписи на документах. Выборгский районный суд постановил взыскать с фирмы в пользу юриста среднюю зарплату за время вынужденного прогула, который составил 384 дня, компенсировать моральный вред и восстановить в должности.