В России создан стандартный образец коронавируса

Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработал «стандартный образец штамма коронавируса SARS-CoV-2».

«Это позволит привести все тест-системы для выявления возбудителя COVID-19 к одному "знаменателю"», — цитирует 4 февраля заявление Росстандарта РИА Новости.

Стандартный образец, который создали в Центре Гамалеи, позволит более эффективно справляться с коронавирусом, готовить препараты и следить за мутациями COVID-19.

До этого в Центре «Вектор» получили первое изображение «британского» штамма коронавируса. Новая вариация из Южной Африки до России пока не добралась.