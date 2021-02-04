В России создан стандартный образец коронавируса

Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработал «стандартный образец штамма коронавируса SARS-CoV-2».
«Это позволит привести все тест-системы для выявления возбудителя COVID-19 к одному "знаменателю"», — цитирует 4 февраля заявление Росстандарта РИА Новости.
Стандартный образец, который создали в Центре Гамалеи, позволит более эффективно справляться с коронавирусом, готовить препараты и следить за мутациями COVID-19.
До этого в Центре «Вектор» получили первое изображение «британского» штамма коронавируса. Новая вариация из Южной Африки до России пока не добралась.
С начала пандемии в России выявили уже 3 901 204 случая заражения COVID-19.