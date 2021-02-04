FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-11°C/Завтра: -13
76.08р91.56р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

В России создан стандартный образец коронавируса

Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработал «стандартный образец штамма коронавируса SARS-CoV-2».

«Это позволит привести все тест-системы для выявления возбудителя COVID-19 к одному "знаменателю"», — цитирует 4 февраля заявление Росстандарта РИА Новости.

Стандартный образец, который создали в Центре Гамалеи, позволит более эффективно справляться с коронавирусом, готовить препараты и следить за мутациями COVID-19.

До этого в Центре «Вектор» получили первое изображение «британского» штамма коронавируса. Новая вариация из Южной Африки до России пока не добралась.

С начала пандемии в России выявили уже 3 901 204 случая заражения COVID-19.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

kuk-vasyusha
А говорили виноваты летающие мыши.. Сами создают сами типа борются
Alkaline
"Общее решение будет через 5 лет за 1 млрд долл., а пока - вот вам сферический коронавирус в вакууме..."
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний