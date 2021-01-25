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Новый штамм коронавируса из Южной Африки до России пока не добрался

Роспотребнадзор заявил, что российские тест-системы способны выявлять и новую мутацию COVID-19.

«На данный момент южноафриканский вариант на территории России не выявлялся», — цитирует 25 января заявление ведомства ТАСС.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что большинство тест-систем в России и в мире могут выявить новый штамм. При этом пока нет подтвержденной информации о том, что он опасен возможностью повторного заражения. «Данные вопросы ожидают дальнейшего изучения», — уточнили в ведомстве.

Накануне издание Medical Xpress сообщило, что «южноафриканский» штамм якобы опаснее других, поэтому в разработку антиковидных вакцин, возможно, придется внести изменения. Новая мутация, которая известна как E484K, была обнаружена в Южной Африке и Бразилии еще в прошлом году и отличается от «британской».

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