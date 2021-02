Больше 30 СМИ выразили поддержку главному редактору «Медиазоны», арестованному за шутку

СМИ, журналистские организации, телеграм-каналы выражают поддержку главному редактору «Медиазоны» Сергею Смирнову, арестованному на 25 суток за ретвит шутки с указанием времени несанкционированной акции.

Заявления в защиту Смирнова стали выходить сразу после его ареста, и 4 февраля «Медиазона» продолжает пополнять список. В нём уже есть «Коммерсант», РБК, «Медуза», «Новая газета», телеканал «Дождь», журнал «Холод», The Bell, «Лента.ру», «Такие дела», «Свободные медиа», «Сноб», «МБХ медиа», «Эхо Москвы» и «Эхо Москвы в Петербурге», «Ротонда», «Адвокатская улица», ROMB, It's My City, «Русская планета», «Открытые медиа», The Village, телеканал RTVI, международная организация «Комитет защиты журналистов», Европейская федерация журналистов, Профсоюз журналистов, «ОВД-Инфо», VTimes «Весьма», «Тайга.инфо», красноярский канал ТВК, томский канал ТВ2, «Здравком», издание о транспорте TR.ru и кемеровское издание Vse42.ru, «Транспорт в России», «Подъём», проект «Роскомсвобода», телеграм-канал «Беспощадный пиарщик».