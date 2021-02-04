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Больше 30 СМИ выразили поддержку главному редактору «Медиазоны», арестованному за шутку

СМИ, журналистские организации, телеграм-каналы выражают поддержку главному редактору «Медиазоны» Сергею Смирнову, арестованному на 25 суток за ретвит шутки с указанием времени несанкционированной акции.

Заявления в защиту Смирнова стали выходить сразу после его ареста, и 4 февраля «Медиазона» продолжает пополнять список. В нём уже есть «Коммерсант», РБК, «Медуза», «Новая газета», телеканал «Дождь», журнал «Холод», The Bell, «Лента.ру», «Такие дела», «Свободные медиа», «Сноб», «МБХ медиа», «Эхо Москвы» и «Эхо Москвы в Петербурге», «Ротонда», «Адвокатская улица», ROMB, It's My City, «Русская планета», «Открытые медиа», The Village, телеканал RTVI, международная организация «Комитет защиты журналистов», Европейская федерация журналистов, Профсоюз журналистов, «ОВД-Инфо», VTimes «Весьма», «Тайга.инфо», красноярский канал ТВК, томский канал ТВ2, «Здравком», издание о транспорте TR.ru и кемеровское издание Vse42.ru, «Транспорт в России», «Подъём», проект «Роскомсвобода», телеграм-канал «Беспощадный пиарщик».

Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес назвал решение суда «не только чрезмерным, но и совершенно нелепым». Комитет защиты журналистов, как говорится в заявлении, «обеспокоен безосновательным преследованием главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова и требует его немедленного освобождения».

«Как и сотрудники ряда других российских СМИ, мы считаем арест Сергея Смирнова давлением на «Медиазону» — и попыткой запугать других журналистов», — говорится в сообщении «Коммерсанта».

«Новая газета» объявила, что 25 суток, которые журналист проведёт под арестом, она будет публиковать тексты «Медиазоны» у себя на сайте. Главный редактор «Эха Москвы в Петербурге» Валерий Нечай сказал, что в течение 25 суток все «Утренние развороты» ведущие будут начинать с обзора прессы и публикаций «Медиазоны».

Тверской районный суд Москвы 3 февраля отправил главного редактора издания «Медиазона» Сергея Смирнова под административный арест на 25 суток за то, что тот ретвитнул шутку о самом себе. Смирнова сочли мастером завуалированного призыва на несанкционированную акцию в защиту Навального.

Симоновский районный суд Москвы 2 февраля принял решение заменить условный срок Алексея Навального на реальный. Судья подчеркнула, что с учётом домашнего ареста срок лишения свободы составит 2 года и 8 месяцев. Акции поддержки проходили в городах России 23 и 31 января, также несогласные вышли на улицы после решения суда.

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Комментарии (22)

265040341
.... тоже про СМИ
--- Кудрин проверит бюджетные расходы на шоу Соловьева и Скабеевой (с) .... и не только.
Любопытны итоги....
260642921
Самые приличные СМИ.
Piter4452
Знатная компания подобралась у "Медиазоны", как говорится, скажи кто твой друг...
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