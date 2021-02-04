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Законопроект о санкциях из-за дела Навального внесён в конгресс США

Группа американских сенаторов внесла в конгресс законопроект о введении санкций против России из-за дела Алексея Навального.

Как сообщает 4 февраля РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз парламентариев, администрации США предлагается определить, нарушала ли Россия международные нормы по применению биологического оружия. В случае положительного решения предусмотрены ограничительные меры против отдельных чиновников.

Также планируется выдать определение по поводу убийства политика Бориса Немцова.

Законопроект поддержали демократы Бен Кардин, Крис Кунс, Крис Ван Холден и Дик Дурбин, а также республиканцы Митт Ромни и Марко Рубио. Будет ли он принят, пока неизвестно.

Симоновский районный суд Москвы 2 февраля принял решение заменить условный срок Алексея Навального на реальный. Судья подчеркнула, что с учётом домашнего ареста срок лишения свободы составит 2 года и 8 месяцев. Оппозиционер будет отправлен в колонию общего режима. Интерес к процессу проявили и иностранные дипломаты, что вызвало критику со стороны Министерства иностранных дел.

МИД посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. В частности, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что заявления Запада по этой теме идут «как под копирку». В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

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Комментарии (61)

prozum
Санкции, конечно же, не против России. А против конкретных российских рукоблудов.
И санкции эти страшны им, потому что могут оставить их без всего того, что нажито этим рукоблудством здесь, но хранится именно там, потому что хранение здесь еще более опасно, чем там. Здесь ведь, кроме отъема наворованного, могут еще и голову снести.
Но ранее опасность хранения там, хотя и была, но - призрачная. Ведь тамошние владыки нашим рукоблудам - социально близки. Теперь же опасность стала реальной.
Именно поэтому эти рукоблуды и пытаются отождествить эти санкции против них с санкциями против всей страны.
Таким образом, пытаются спрятаться за спиной её мощи. По сути, они пытаются найти защиту от этих санкций у всего народа, уже многократно ими обворованного.
Это тот цинизм нынешней власти, к которому они привычно прибегают, полагая что никто этого не видит и не замечает. Опасно заблуждаются!
covid19
а чего вы опубликовали порезанную версию от риа новости, на медузе же есть полная со ссылками :)
baddancer
«У США и их союзников растет беспокойство из-за расширения сотрудничества между Россией и Китаем», — пишет Голос Америки со ссылкой на генерала НАТО.

Забавные ребята. Сначала вводят санкции и кричат об изоляции, а потом: Ой, а что это между ними сотрудничество растёт?
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