Законопроект о санкциях из-за дела Навального внесён в конгресс США

Как сообщает 4 февраля РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз парламентариев, администрации США предлагается определить, нарушала ли Россия международные нормы по применению биологического оружия. В случае положительного решения предусмотрены ограничительные меры против отдельных чиновников.

Законопроект поддержали демократы Бен Кардин, Крис Кунс, Крис Ван Холден и Дик Дурбин, а также республиканцы Митт Ромни и Марко Рубио. Будет ли он принят, пока неизвестно.

Симоновский районный суд Москвы 2 февраля принял решение заменить условный срок Алексея Навального на реальный. Судья подчеркнула, что с учётом домашнего ареста срок лишения свободы составит 2 года и 8 месяцев. Оппозиционер будет отправлен в колонию общего режима. Интерес к процессу проявили и иностранные дипломаты, что вызвало критику со стороны Министерства иностранных дел.



МИД посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. В частности, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что заявления Запада по этой теме идут «как под копирку». В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

