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Снегопад снова загружает дороги Петербурга: пробки уже выше нормы

В Петербурге снова снегопад: по прогнозу «Яндекса», выпадет 4,27 % месячной нормы осадков. К 7:38 загруженность дорог достигла 4 баллов (на 1 больше обычного), а к 7:48 — 5 баллов (на 2 балла больше обычного), и уже поступают сообщения об авариях.

На заснеженном перекрёстке Хасанской улицы и Индустриального проспекта столкнулись два легковых автомобиля, сообщают очевидцы утром 4 февраля в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Вчера, напомним, в Петербурге были аномальные пробки: и утром, и вечером загруженность дорог достигала 9 баллов. Случилось много аварий, в том числе смертельные.

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Комментарии (8)

260862001
Хорошо , что соль не сыпят.
kuk-vasyusha
И где же сомик? Почему не чистит город?
260569221
Че!?! Какой снегопад? Снег не идёт. Вы че там? Ку ку??
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