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Кадыров назвал «трусливым шакалом» уроженца Чечни, дравшегося с ОМОНом как «берсерк»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает «трусливым шакалом» уроженца Чечни Сайд-Мухамада Джумаева, который подрался с полицией на митинге в поддержку Алексея Навального. Видео с выступлением Кадырова опубликовал 3 февраля со своим переводом Telegram-канал «1adat».

«Где было видано, чтобы трусливого шакала считали героем? Который сбежал после драки. Вы видели такое? Я никогда не видел. Не надо было бежать, если он мужчина. Он должен был сказать: "Это моя позиция, и я защищаю свою позицию как могу. Посадите меня, если я нарушил закон или совершил преступление" — и пойти до конца», — подчеркнул глава Чечни.

Кадыров добавил, что никто из «чеченского народа» не поддерживает Алексея Навального: «Человек, который считает себя чеченцем, не может поддерживать его, так как он приветствует однополые браки».

Джумаева задержали после митинга в Псковской области на пути к латвийской границе. Он прославился после акции 23 января — по интернету разошлось видео, на котором он дерётся с полицейскими на Пушкинской площади. Мужчине даже дали прозвище «берсерк». При этом правая рука Кадырова, спикер местного парламента Магомед Даудов обвинял в поведении Джумаева «материнское воспитание», и говорил, что глава Чечни «облегчит участь» молодого человека.

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Комментарии (18)

artistdmisha
Да уж, холуй учит жить🤦‍♂️
nuga
Хорошо вмазал. Многие протестуны трусливы,смелые только в толпе и со спины силовиков.Россия дожила до позора,когда граждане стали управляемы засланным казачком иноагентом,к которому на суд прибыли дипломаты аж 20 стран,выдав его с потрохами. готовит нам украинский сценарий,только жёстче.Зеленский под одобрение Госдепа забанил каналы,народного избранника,введя санкции,чтобы подготовить введение МВФ новых тарифов и отьема квартир,если не будут платить,сценарий Латвии,Литвы 90 годов,когда народ ездил так далеко на заработки,чтобы оплатить коммуналку и сохранить квартиру. И ещё стремительное погружение в фашизм,награждение сс фюреров ,летучие бригады расправы с неугодными журналистами.Народ Украины жёстко переформатируют.Актер президент работает под кукловодом .Армия по образцу Нато,ничего своего не осталось,марионеточная страна.
265046383
обзываться не красиво... а вообще каждый человек сам решает, как ему жить и что делать - кто-то прыгает с парашютом, кто-то за кассой макдака, кто-то переводит бабушек через дорогу даже если им туда не надо... =)
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