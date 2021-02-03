Кадыров назвал «трусливым шакалом» уроженца Чечни, дравшегося с ОМОНом как «берсерк»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает «трусливым шакалом» уроженца Чечни Сайд-Мухамада Джумаева, который подрался с полицией на митинге в поддержку Алексея Навального. Видео с выступлением Кадырова опубликовал 3 февраля со своим переводом Telegram-канал «1adat».



«Где было видано, чтобы трусливого шакала считали героем? Который сбежал после драки. Вы видели такое? Я никогда не видел. Не надо было бежать, если он мужчина. Он должен был сказать: "Это моя позиция, и я защищаю свою позицию как могу. Посадите меня, если я нарушил закон или совершил преступление" — и пойти до конца», — подчеркнул глава Чечни.

