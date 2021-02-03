Кадыров назвал «трусливым шакалом» уроженца Чечни, дравшегося с ОМОНом как «берсерк»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает «трусливым шакалом» уроженца Чечни Сайд-Мухамада Джумаева, который подрался с полицией на митинге в поддержку Алексея Навального. Видео с выступлением Кадырова опубликовал 3 февраля со своим переводом Telegram-канал «1adat».
«Где было видано, чтобы трусливого шакала считали героем? Который сбежал после драки. Вы видели такое? Я никогда не видел. Не надо было бежать, если он мужчина. Он должен был сказать: "Это моя позиция, и я защищаю свою позицию как могу. Посадите меня, если я нарушил закон или совершил преступление" — и пойти до конца», — подчеркнул глава Чечни.
Кадыров добавил, что никто из «чеченского народа» не поддерживает Алексея Навального: «Человек, который считает себя чеченцем, не может поддерживать его, так как он приветствует однополые браки».
Джумаева задержали после митинга в Псковской области на пути к латвийской границе. Он прославился после акции 23 января — по интернету разошлось видео, на котором он дерётся с полицейскими на Пушкинской площади. Мужчине даже дали прозвище «берсерк». При этом правая рука Кадырова, спикер местного парламента Магомед Даудов обвинял в поведении Джумаева «материнское воспитание», и говорил, что глава Чечни «облегчит участь» молодого человека.