Брата Навального обвинили в подстрекательстве к нарушению санитарных норм

Брату Алексея Навального вменяют призыв к нарушению санитарно-эпидемиологических норм в ходе несогласованного митинга 23 января в Москве.
«Моему подзащитному предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК РФ («Подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил»), вину он не признал», — цитирует ТАСС Никоса Параскевова, адвоката Олега Навального.
Ранее под домашний арест в рамках расследования так называемого «санитарного дела» отправили Олега Навального, участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, главу профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву, координатора московского штаба Навального Олега Степанова, а также сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией (признан Минюстом РФ НКО-иноагентом. — Прим. ред.) Любовь Соболь. Вслед за ними от общества изолировали пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш.
В МВД сообщили, что организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции. На Пушкинской площади во время протеста якобы находились 19 человек с подтверждённым COVID-19, заявили в оперштабе Москвы по борьбе с инфекцией.