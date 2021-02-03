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Брата Навального обвинили в подстрекательстве к нарушению санитарных норм

Брату Алексея Навального вменяют призыв к нарушению санитарно-эпидемиологических норм в ходе несогласованного митинга 23 января в Москве.

«Моему подзащитному предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК РФ («Подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил»), вину он не признал», — цитирует ТАСС Никоса Параскевова, адвоката Олега Навального.

Ранее под домашний арест в рамках расследования так называемого «санитарного дела» отправили Олега Навального, участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, главу профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву, координатора московского штаба Навального Олега Степанова, а также сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией (признан Минюстом РФ НКО-иноагентом. — Прим. ред.) Любовь Соболь. Вслед за ними от общества изолировали пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш.

В МВД сообщили, что организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции. На Пушкинской площади во время протеста якобы находились 19 человек с подтверждённым COVID-19, заявили в оперштабе Москвы по борьбе с инфекцией.

Политически «спящая» с весны 2020 года статья 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил») «проснулась» в СК на следующий день после митингов в поддержку Алексея Навального 23 января. Обыски прошли в квартире арестованного оппозиционного политика, его супруги, его соратников, в студии «Навальный LIVE» и других местах, связанных с оппозиционером. Под домашний арест отправлены участница Pussy Riot Мария Алехина, продюсер «Навальный LIVE» Любовь Соболь, глава московского штаба Навального Олег Степанов, глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева, брат Навального Олег и пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Действия силовиков и потенциал применения статьи 236 УК «Фонтанке» прокомментировал адвокат Алексей Добрынин.

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Комментарии (17)

Strelets 77
Насколько они смешны, и нелепы своими действиями.
dragvs
Ничоси, какое сурьезное преступление то! Тут людей обвиняют в применении БОВ и покушении на убийство и ничего не происходит. Россия похоже слетает с катушек.
dimas062
Посмотрел вконтакте в группе комитета по культуре фотки с мероприятия от 28 января - люди толпятся, без масок... кого-то уже отправили под домашний арест?
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