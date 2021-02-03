FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -10
75.91р91.63р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
41
Печать

Навальный и ФБК должны бизнесмену Пригожину 88 млн рублей. Взыскание одобрено Верховным судом

Верховный суд России 3 февраля опубликовал определение об отклонении кассационной жалобы политика и блогера Алексея Навального, Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иностранным агентом) и юриста Любови Соболь. Они оспаривали решение нижестоящих инстанций о взыскании 88 млн рублей после публикаций о деятельности ООО «Московский школьник».

Ответчики по жалобе компании просили передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам, но ВС им отказал.

«Судами детально исследованы юридически значимые обстоятельства спора, выводы о которых нашли отражение в содержании судебных актов, всесторонне изучены возражения и объяснения сторон, рассмотрены представленные ими доказательства, которым дана необходимая правовая оценка», — говорится в определении.

В ноябре 2019 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Московского школьника» о признании не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию 17 из 29 утверждений, которые были в видеоролике и публикации, посвященных организации питания в столичных школах и детских садах.

Он также обязал Навального, ФБК и Соболь удалить сюжет и статью со своих сайтов и аккаунтов в соцсетях, а также опубликовать опровержение, которое должно было состоять из резолютивной части решения суда.

«Московский школьник» также требовал взыскать с ответчиков 1,4 миллиарда рублей компенсации вреда деловой репутации и 88 миллионов рублей убытков в форме упущенной выгоды.

Через месяц Арбитражный суд Москвы произвел процессуальную замену, и в качестве взыскателя вместо ООО появился бизнесмен Евгений Пригожин. Он получил право требования к должникам по договору цессии от 25 августа 2020 года.

Только Навальный, как сообщает РИА со ссылкой на базу данных исполнительных производств на сайте ФССП, должен был заплатить почти 29 миллионов рублей и более 2 миллионов рублей исполнительского сбора. Приставами наложен арест на его квартиру.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы принял решение заменить условный срок Алексея Навального по делу «Ив Роше» на реальный. Судья подчеркнула, что с учётом домашнего ареста срок лишения свободы составит 2 года и 8 месяцев. Оппозиционер будет отправлен в колонию общего режима.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (41)

265049845
Моральный вред 88 млн? ритом что половина изложенных фактов подтвердилась. За умышленное убийство суд взыскивает с осужденного моральный вред 1 млн. Ау, суд, где справедливость?
Guest1234
Надо было на 100 миллиардов иск подавать, чтобы два раза не бегать. И дворец помог бы хозяину окупить.
Piter Russo
Навальный себя обьявит банкротом?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний