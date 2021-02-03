Навальный и ФБК должны бизнесмену Пригожину 88 млн рублей. Взыскание одобрено Верховным судом

«Судами детально исследованы юридически значимые обстоятельства спора, выводы о которых нашли отражение в содержании судебных актов, всесторонне изучены возражения и объяснения сторон, рассмотрены представленные ими доказательства, которым дана необходимая правовая оценка», — говорится в определении.

Ответчики по жалобе компании просили передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам, но ВС им отказал.

Верховный суд России 3 февраля опубликовал определение об отклонении кассационной жалобы политика и блогера Алексея Навального, Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иностранным агентом) и юриста Любови Соболь. Они оспаривали решение нижестоящих инстанций о взыскании 88 млн рублей после публикаций о деятельности ООО «Московский школьник».

В ноябре 2019 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Московского школьника» о признании не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию 17 из 29 утверждений, которые были в видеоролике и публикации, посвященных организации питания в столичных школах и детских садах.



Он также обязал Навального, ФБК и Соболь удалить сюжет и статью со своих сайтов и аккаунтов в соцсетях, а также опубликовать опровержение, которое должно было состоять из резолютивной части решения суда.



«Московский школьник» также требовал взыскать с ответчиков 1,4 миллиарда рублей компенсации вреда деловой репутации и 88 миллионов рублей убытков в форме упущенной выгоды.



Через месяц Арбитражный суд Москвы произвел процессуальную замену, и в качестве взыскателя вместо ООО появился бизнесмен Евгений Пригожин. Он получил право требования к должникам по договору цессии от 25 августа 2020 года.



Только Навальный, как сообщает РИА со ссылкой на базу данных исполнительных производств на сайте ФССП, должен был заплатить почти 29 миллионов рублей и более 2 миллионов рублей исполнительского сбора. Приставами наложен арест на его квартиру.

