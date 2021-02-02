Квадроциклам и снегоходам готовят налог на происхождение. Импортная техника попала под каток утильсбора

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2 февраля заканчивается общественное обсуждение проекта постановления правительства РФ, которое меняет правила начисления утилизационного сбора для транспортных средств. Если документ будет утвержден в нынешнем виде, россиян ждет подорожание импортной техники. Модельный ряд машин для активного отдыха — снегоходов и квадроциклов — рискует прибавить в цене от 10 до 30%.

Утилизационный сбор формально является инструментом борьбы за экологию: производитель и импортер автотехники компенсируют государству тот вред для окружающей среды, который наносит ее эксплуатация, а также расходы на утилизацию. Но по совместительству это один из способов оказать протекцию отечественному производителю. Дело в том, что предприятиям, выпускающим локализованную продукцию, для компенсации утилизационных выплат предоставляют промышленные субсидии, поставщикам импортной техники — нет.



В проекте постановления базовые ставки увеличиваются на 25%: для легковых машин — с 20 до 25 тысяч рублей, а для тяжёлых грузовиков и прицепов — со 150 до 187,5 тысяч рублей. Коэффициенты для легковушек составляют от 2,41 за двигатель менее 1 000 кубических сантиметров до 22,25 за объем более 3 500 кубических сантиметров. Таким образом, подорожание для импортных малолитражек (с двигателем 1 000–2 000 куб. см) составит 44 600 рублей. Среднелитражки от 2 000–3 000 куб. см, произведенные за рубежом, вырастут в цене на 70 400 рублей. Предыдущее повышение утильсбора вместе с ослаблением рубля в 2020 году лишили россиян 45 моделей заграничного производства. Впрочем, в легковом сегменте доля импорта уже давно невелика: основной объем приходится на локализованную продукцию, особенно в бюджетной линейке. Потребители же премиального класса не слишком заметят разницу в цене. К примеру, для моделей стоимостью от 4–5 млн рублей подорожание из-за индексации утилизационного сбора составит примерно 1%.



А вот рост цен на квадроциклы и снегоходы будет более ощутимым. Для спецтехники базовая ставка утильсбора составляет 172 500 рублей. Коэффициент для моделей с двигателем менее 300 куб. см составляет 0,4, для более мощных — 0,7. Новые правила устанавливают уже четыре вида коэффициентов: для двигателей до 300 кубических сантиметров — 0,5, до 480 куб. см — 1,2, до 840 куб. см — 1,7, и свыше 840 куб. см — 2. Таким образом, стоимость техники с двигателем до 300 куб. см вырастет на 13 250 рублей. Зато более мощные квадроциклы и снегоходы подорожают на 86 250 тысяч рублей (до 480 куб. см), на 172,5 тысячи рублей (до 840 куб. см) и на 224 250 тысяч рублей (свыше 840 куб. см). По словам продавцов техники, в России максимальной популярностью пользуются модели с наибольшим объемом двигателя. При средней цене в 1,5 млн рублей подорожание составит примерно 15–20%, на бюджетные варианты — до 30%.

Повышение ставок может произойти уже в первом квартале 2021 года, заявил 29 января глава Минпромторга Денис Мантуров. Но такой скачок, по мнению участников рынка, может оказаться фатальным для отрасли. В распоряжении «Фонтанки» есть письма петербургской компании «АВМ-Трейд» (дилер китайского бренда CFMOTO) и московской «Квант Спорт» (дилер канадской BRP) на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, в которых компании просят пересмотреть повышение ставок. По словам владельца «Квант Спорт» (сеть салонов Formula7) Алексея Бердинских, сама BRP также направляла петиции по поводу утилизационного сбора.



Директор «АВМ-Трейд» Сергей Койнов считает новые ставки непропорционально высокими. В частности, для среднекубатурных квадроциклов (с двигателем 500–600 куб. см) утильсбор составит 40% таможенной стоимости. Кратное увеличение этого квазиналога ведет к сокращению продаж техники для активного отдыха и, как следствие, закрытию дилерских центров, а также к массовым сокращениям сотрудников, отмечают в компании. Рост цены на 30% на отдельные модели будет означать остановку импорта, добавляют в «Квант Спорте». Пострадают и отечественные производители комплектующих для импортной техники.

За последние шесть лет рынок квадроциклов сжался в четыре раза: с 40 000 в 2014 году до 10–12 тысяч штук в последние годы, оценивают в «АВМ-Трейд». У самой компании число дилерских центров уменьшилось за это время с 187 до 111. Одной из причин стало введение утильсбора и индексации ставки на него. Впрочем, в отличие от авторынка, который на фоне пандемии коронавируса упал на 9% в 2020 году, для техники активного отдыха год оказался удачным. Алексей Бердинских оценил рост на 50% в штуках. «Те, кто не поехал отдыхать за границу, пришли к нам», — комментирует он.



Но повышение утильcбора для квадроциклов и снегоходов нельзя считать налогом на роскошь, уверен предприниматель. Примерно 40% покупателей техники BRP (цена от 900 до 3,5 млн рублей) — это люди из регионов, которые занимаются активным отдыхом и нередко берут машины в кредит. «Богатым все равно, а для тех, кто копит несколько лет на технику мечты, она останется мечтой», — отмечает Алексей Бердинских. Людям придется переходить либо на отечественные модели, либо на импортную вторичку.

Между тем именно помощь отечественным игрокам является одной из задач повышения утильсбора. «Загрузка отечественных предприятий составляет в настоящее время порядка 50%, а дополнительные доходы, полученные от корректировки ставок утилизационного сбора, будут направлены на финансирование мер государственной поддержки спроса», — следует из пояснительной записки проекта постановления.

По оценке участников рынка, основными бенефициарами повышения утильсбора станут калининградский «Балтмоторс», брянский «Веломоторс» (бренд Stels) и рыбинская «Русская механика». Сейчас на них приходится 43% российского рынка квадроциклов. На импортные бренды — остальные 57%, из которых тройка лидеров (CFMOTO, BRP и LINHAI) занимает 51%.





Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

