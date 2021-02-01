Меркель объяснила задержки с вакцинацией от коронавируса в Германии отказом от экстренных разрешений препаратов

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала действия ЕС в ходе заключения договоров о покупке вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе отказ от экстренных разрешений препаратов и другие меры, признав, что они сказались на скорости вакцинации в стране и в сообществе, пишет 1 февраля РИА Новости.



«ЕС не принял решение об экстренном разрешении препаратов. Мы знаем, что Великобритания в течение 24 часов допустила (вакцину) AstraZeneca. Я считаю, что есть хорошие основания, речь идет о доверии — ЕС придерживался (процедуры) допуска ЕМА, это был не экстренный допуск, а досрочный допуск, то есть другое качество», — сказала Меркель на пресс-конференции в понедельник.

