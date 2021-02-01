В Голливуде уже замахнулись на не написанную историю о благородных разбойниках с Уолл-стрит

Мезрич любит остросюжетные истории о юных гениях и авантюристах. По его книге про обман казино сняли фильм «Двадцать одно», а по произведению «Миллиардеры поневоле» о создании Facebook вышла экранизация «Социальная сеть» с Джесси Айзенбергом, удивительно похожим на Марка Цукерберга.

Американский писатель, автор бестселлеров Бен Мезрич готов написать книгу «Антисоциальная сеть» о молодых и дерзких трейдерах с Reddit, которые с конца 2020 года поднимали стоимость акций с помощью сетевых атак. Права на экранизацию потенциального бестселлера тут же приобрела кинокомпания MGM. Об этом 1 февраля узнало издание Deadline .

В основу «Антисоциальной сети» ляжет недавняя история на Уолл-стрит, когда тысячи мелких инвесторов стали скупать акции никому не известного магазина видеоигр GameStop. Акции стали расти с катастрофической скоростью и сильно ударили по карманам крупных фондов, которые надеялись сыграть на очередном понижении компании-лузера.

Пользователи Reddit прямо в ленте делятся тем, как умудрились сделать 100%, 200% или даже 300% всего за несколько дней. Бурные эмоции можно понять — такие заработки кажутся просто фантастикой по сравнению с тем, что зарабатывает типичный «белый воротничок» на фондовом рынке. От такой кормушки сложно отказаться, и молодые инвесторы наверняка будут и дальше искать возможности для таких манипуляций на бирже.

Ранее «Фонтанка» писала о том, как стайка молодых инвесторов с Reddit назло акулам бизнеса раздувала стоимость акций компаний-аутсайдеров, играла с серебром и даже дерзко пампнула малоизвестную криптовалюту.