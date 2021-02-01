Серебро за день выросло на 10%. Спекулянты массово инвестировали в металл

Стоимость фьючерсов на серебро 1 февраля выросла на 10% и достигла $ 30 за унцию. Заявки на покупку драгметалла существенно превосходят заявки на продажу, сообщает Bloomberg 1 февраля.
Ряд пользователей социальной сети Reddit стали массово скупать серебро, чтобы оказать давление на банки, пытающиеся заработать на снижении его цены, пишут эксперты Financial Times. Ранее трейдеры с Reddit прославились скоординированной скупкой акций некоторых компаний, что вызвало искусственный дефицит на рынке и колоссальный рост стоимости бумаг.
Цены на серебро, несмотря на резкий рост, все же на 38% меньше исторического рекорда. По данным Investing.com, серебро достигало максимальной стоимости 10 лет назад, в апреле 2011 года. Тогда его цена взлетела до $ 48,5 за унцию.
А вот золото смогло обновить рекорд в 2020 году. Акции главного благородного металла 27 июля достигли $ 1 911 за унцию. В предыдущий раз цена золота превышала $ 1 910 в сентябре 2011 года. По состоянию на 14:00 фьючерс золота стоит $ 1 862 за унцию.