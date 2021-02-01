Источник: По решению международной федерации Латвия в одиночку проведет хоккейный чемпионат мира

Международная федерация хоккея (IIHF), вероятнее всего, проведет чемпионат мира — 2021 полностью в Латвии. Как сообщает «Р-Спорт» в понедельник, 1 февраля, со ссылкой на источник, окончательное решение будет принято на совете организации 2 февраля.



Турнир должен был пройти в Минске и Риге, однако IIHF отказалась от Белоруссии из-за нестабильной ситуации в стране.

О переносе чемпионата мира заговорили после того, как представители сразу нескольких национальных хоккейных федераций высказались за возможный бойкот белорусской части турнира. Причиной для этого послужила напряжённая обстановка внутри Белоруссии и действия местных властей по подавлению акций оппозиции.