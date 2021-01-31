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Инфекционист рассчитывает, что масочный режим в России смягчат летом

Масочный режим в России могут ослабить к лету, считает педиатр-инфекционист Евгений Тимаков.

«Я надеюсь, значительное послабление масочного режима будет у нас летом, когда основная часть населения сформирует так называемый коллективный иммунитет», – рассказал медик в эфире телеканала «Москва-24» 31 января.

Он отметил, что разрешённые на этой неделе послабления в ограничительных мерах против коронавируса не означают, что можно нарушать масочный режим.

В Петербурге за прошлые сутки, напомним, зафиксировано снижение и числа заболевших COVID-19, и числа смертей.

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Комментарии (5)

265027971
нормальные люди в намордниках не ходят.
даже в России.
sektor7
Власти США вводят всеобщий режим ношения масок в транспорте, сообщило министерство внутренней безопасности
bluxer
я рассчитываю, что смягчат в марте. сколько можно пугалом ходить.
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