Инфекционист рассчитывает, что масочный режим в России смягчат летом

Масочный режим в России могут ослабить к лету, считает педиатр-инфекционист Евгений Тимаков.

«Я надеюсь, значительное послабление масочного режима будет у нас летом, когда основная часть населения сформирует так называемый коллективный иммунитет», – рассказал медик в эфире телеканала «Москва-24» 31 января.

Он отметил, что разрешённые на этой неделе послабления в ограничительных мерах против коронавируса не означают, что можно нарушать масочный режим.

В Петербурге за прошлые сутки, напомним, зафиксировано снижение и числа заболевших COVID-19, и числа смертей.