В Петербурге снижение суточных показателей смертности по коронавирусу. В городе меньше полусотни новых случаев

Суточные показатели летальной статистики по COVID-19 в Петербурге и России заметно снизились. За последние 24 часа в городе зарегистрировано 47 новых смертей, в стране — 485. Оперативные данные 31 января приводятся на сайте «СтопКоронавирус.РФ».



В Северной столице в течение минувшей недели суточные показатели летальной статистики по коронавирусу находились в пределах 50–65 случаев. Аналогичное сегодняшнему снижение в последний раз было зафиксировано в первый рабочий день после новогодних каникул (11 января — плюс 42 случая).