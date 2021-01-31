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В Петербурге снижение суточных показателей смертности по коронавирусу. В городе меньше полусотни новых случаев

Суточные показатели летальной статистики по COVID-19 в Петербурге и России заметно снизились. За последние 24 часа в городе зарегистрировано 47 новых смертей, в стране — 485. Оперативные данные 31 января приводятся на сайте «СтопКоронавирус.РФ».

В Северной столице в течение минувшей недели суточные показатели летальной статистики по коронавирусу находились в пределах 50–65 случаев. Аналогичное сегодняшнему снижение в последний раз было зафиксировано в первый рабочий день после новогодних каникул (11 января — плюс 42 случая).

Общее количество скончавшихся с начала пандемии петербуржцев увеличилось до 9 733, россиян — до 73 182.

О том, как изменилась статистика заболеваемости коронавирусом за минувшие сутки, читайте на «Фонтанке».

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