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Автомобили разлетелись на Московском: один уронил щит, у другого земля ушла из-под колёс

Движение по Московскому проспекту вечером 31 января затруднило ДТП-«инсталляция».

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», Одна проспекте около станции метро Парк Победы в районе 18 часов столкнулись два легковых автомобиля. Один врезался в рекламный щит и сбил его, а другой перевернулся на крышу.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

«Водитель жив, а это главное», — отмечают очевидцы в комментариях.

ДТП с «перевёртышами» в Петербурге в последние сутки зачастили. В воскресенье днём поле массового ДТП на КАД опрокинулась на крышу легковушка, а субботним вечером на Московском шоссе лёг на бок фургон.

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