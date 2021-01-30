Субботний вечер 30 января в Петербурге представил широкий «ассортимент» аварий: и заносы, и перевёртыши, и массовые ДТП-паровозики. Отметим, что загруженность дорог не превышала обычный показатель для субботы — максимум 3 балла в вечерний час пик, а снегопад если и был, то не сильный.

Так, на Московском шоссе на бок опрокинулся фургон, перекрыв левый и средний ряды, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».