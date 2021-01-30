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Вечерний «ассортимент» ДТП в Петербурге: движению мешали перевёртыш, занос и паровозик

Субботний вечер 30 января в Петербурге представил широкий «ассортимент» аварий: и заносы, и перевёртыши, и массовые ДТП-паровозики. Отметим, что загруженность дорог не превышала обычный показатель для субботы — максимум 3 балла в вечерний час пик, а снегопад если и был, то не сильный.

Так, на Московском шоссе на бок опрокинулся фургон, перекрыв левый и средний ряды, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

На съезде с Дачного проспекта к КАД развернуло «Ховер», и он задел «Фольксваген Поло». Вскоре там собралось уже шесть машин, рассказывают в «ДТП и ЧП».

Ещё одно массовое ДТП — с участием четырёх машин — случилось на пересечении Брестского бульвара и улицы Маршала Захарова.

На Московском шоссе, перед поворотом на Витебский проспект, притерлись четыре легковушки и «Газель», пишут в той же группе.

По прогнозам синоптиков, сложная обстановка на дорогах города может быть и завтра.

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Комментарии (2)

mavar
Чем южнее, тем темпераментнее и тупее.
Alex000
Как они умудряются?
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