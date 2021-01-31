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На КАД снова пробка, теперь из-за полыхающей машины

Восточный участок КАД в последний день января под ударом. Днём там стояли из-за массового ДТП с пострадавшим, а вечером — из-за пожара.

Читатель "Фонтанки" Александр

Кадр из видео телеграм-канала&nbsp;<a href="/" class="_ io-leave-page">«Мегаполис»</a>
Кадр из видео телеграм-канала «Мегаполис»

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 31 января около 20:45 на 50-м километре (в районе Кудрово) загорелся легковой автомобиль. Он стоит в полосе безопасности.

Телеграм-канал «Мегаполис»

Никто не пострадал. По данным «Яндекса», затор на внешнем кольце перед местом происшествия составляет около 1,3 километра.

Видео с места ДТП прислал читатель «Фонтанки» и публикует телеграм-канал «Мегаполис».

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