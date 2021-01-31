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В ДТП с грузовыми и легковыми машинами на КАД пострадал один человек

В результате массовой аварии на востоке КАД пострадал один человек, сообщили «Фонтанке» пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

По предварительной информации, около 16:20 в районе 42 километра столкнулись два грузовых и два легковых автомобиля. По словам читателя «Фонтанки», столкновение было на внешнем кольце. Легковой автомобиль перевернулся на крышу. «Протащило её нормально так, вся обшарпанная... Возможно, даже кувыркалась», — рассказывают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

После ДТП выросли пробки в обе стороны, на противоположном кольце из-за зевак. Сейчас пробка сохраняется на внешнем кольце (перед Рябовским шоссе), на внутреннем совсем небольшое затруднение.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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