Смольный утвердил стандарт для школьного питания. Чипсы, снеки и соки в него не вошли

Как говорится в сообщении, стандарт определяет порядок доставки продуктов, сервировки и подачи блюд, требования к кухонному оборудованию, а также параметры по безопасности, составу, пищевой ценности, качеству приготавливаемой еды и условиям приёма пищи. Кроме того, увеличен список запрещённых в питании школьников продуктов. Например, в него вошли восстановленные соки, снеки, картофельные и кукурузные чипсы.

Отмечается, что при разработке стандарта учитывались предложения от родительских комитетов и экспертно-координационного совета по развитию социального и здорового питания в Петербурге.

«Сфера школьного питания регламентирована большим количеством нормативных документов. Мы приняли решение объединить в региональном стандарте всё, что регламентирует эту деятельность — от ГОСТов и СанПиНов до методических рекомендаций, — подчеркнул Эргашев. — В утвержденном региональном стандарте установлены не только обязательные требования к организации питания в школах, но и условия, которые позволят организовать эту деятельность в оптимальном формате. Теперь для нас важна обратная связь от участников рынка и родителей».

В аппарате вице-губернатора также добавили, что на сегодняшний день горячим питанием за счёт средств городского бюджета обеспечены более 235 тысяч учеников начальных классов. Бесплатные завтраки и обеды получают дети из многодетных и малообеспеченных семей, сироты, инвалиды, учащиеся спортивных и кадетских классов.