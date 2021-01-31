Вору-высотнику могут добавить эпизод. Об исчезновении старинных монет через окно заявил житель Выборгского шоссе

Новый эпизод могут добавить форточнику-альпинисту, которого подозревают в квартирных кражах на два десятка миллионов рублей. О визите незваного гостя в период новогодних праздников заявил житель Выборгского района Петербурга.
Как стало известно «Фонтанке» 31 января, накануне в полицию обратился 41-летний мужчина, проживающий в одном из домов на Выборгском шоссе. По его словам, в начале месяца в его квартиру, расположенную на 14 этаже 23-этажного дома, проникли и похитили наручные часы из розового металла, а также старинные монеты императорского и советского периодов. Причинённый ущерб он оценил в 150 тысяч рублей.
Проверка показала, что к этой квартирной краже может быть причастен ранее задержанный по подозрению в аналогичных преступлениях 38-летний судимый житель Петербурга.
Как писала «Фонтанка», он успел отметиться по разным адресам, среди которых есть сразу несколько на Выборгском шоссе. Домой к горожанам вор-высотник пробирался через окна, используя для этого альпинистское снаряжение. Его добычей становились как деньги, так и более ценные вещи. Всего ему удалось стащить у петербуржцев имущество на 20 млн рублей. На время расследования уголовного дела его поместили под арест.