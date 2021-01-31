Вору-высотнику могут добавить эпизод. Об исчезновении старинных монет через окно заявил житель Выборгского шоссе

Новый эпизод могут добавить форточнику-альпинисту, которого подозревают в квартирных кражах на два десятка миллионов рублей. О визите незваного гостя в период новогодних праздников заявил житель Выборгского района Петербурга.



Как стало известно «Фонтанке» 31 января, накануне в полицию обратился 41-летний мужчина, проживающий в одном из домов на Выборгском шоссе. По его словам, в начале месяца в его квартиру, расположенную на 14 этаже 23-этажного дома, проникли и похитили наручные часы из розового металла, а также старинные монеты императорского и советского периодов. Причинённый ущерб он оценил в 150 тысяч рублей.