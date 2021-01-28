Полиция Петербурга раскрыла серию квартирных краж. Подозреваемый — вор-высотник с альпинистским снаряжением и криминальным прошлым

Как стало известно «Фонтанке» 28 января, полицейские раскрыли серию квартирных краж. Подозреваемого в этих преступлениях — 38-летнего петербуржца — задержали ещё неделю назад. Как полагают сотрудники правоохранительных органов, в середине января этого года он проник в квартиру, расположенную на 7-м этаже 17-этажного дома на Бассейной улице. Чтобы пробраться в неё через окно, задержанный использовал альпинистское снаряжение. У отсутствующих в тот момент хозяев дома он украл более полумиллиона рублей.

Полиция задержала мужчину, который без приглашения и с помощью альпинистского снаряжения заходил в чужие квартиры через окно. Как оказалось, он — беглый преступник, который переквалифицировался из разбойника и насильника в вора и устремил свой взгляд на петербургские высотки.

После его задержания оказалось, что он находится в федеральном розыске за разбой. После того как ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, он долгое время скрывался от следствия. При этом проблемы с законом у него уже почти два десятилетия. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление, а также покушение на кражу, побои и изнасилование.



Дальнейшая проверка показала, что задержанный может быть причастным ещё к 13 подобным кражам. Четыре из них он мог совершить в квартирах на третьем, пятом, восьмом и одиннадцатом этажах в доме № 113 на Краснопутиловской улице, а ещё две — в домах № 14 и 90 по тому же адресу. У хозяев пропали как вещи, например чемодан и портативная колонка, так и банковские карты, крупные суммы денег в рублях, долларах и евро. У одного из местных жителей он и вовсе вынес целый сейф, в котором хранились наличные, ювелирные изделия и травматический пистолет.



Есть версия, что подозреваемый в этих преступлениях также похозяйничал у жильцов нескольких домов на Выборгском и Московском шоссе, улице Брянцева и улице Кораблестроителей, а также проспекте Науки. Во всех перечисленных случаях, помимо валюты, его добычей стали драгоценности с бриллиантами и рубинами, коллекция дорогих часов.

