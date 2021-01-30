Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и области 30 января, подозреваемым в серии краж стал 38-летний ранее судимый мужчина. По уточнённой информации ведомства, изначально его задержали по подозрению в проникновении в квартиру одного из домов на Бассейной улице, откуда он похитил около 600 тысяч рублей. Как оказалось, задержанный находился в федеральном розыске как скрывшийся от суда за аналогичное преступление.

Петербургская полиция привела подробности задержания вора-высотника с криминальным прошлым. Используя альпинистское снаряжение, он проникал в чужие квартиры, расположенные в многоэтажных домах, забирал ценные вещи и исчезал.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что он может быть причастен к ещё 15 таким же кражам. «Во всех случаях форточник проникал в квартиры через окно, забираясь по многоэтажным домам с альпинистским снаряжением и взламывая стеклопакеты. Квартиры находились на совершенно разных этажах, вплоть до 17-го», — отметили в ведомстве.



По предварительным данным, общая сумма ущерба, который он нанёс хозяевам домов, составил более 20 миллионов рублей.



«По всем фактам возбуждены уголовные дела по части 3 и 4 статьи 158-й УК РФ (кража). Похищенное имущество частично изъято. Также изъяты орудия взлома и оборудование для альпинистов. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отчитались в полицейском главке, а также показали видеозапись с ним в главной роли.



Как ранее писала «Фонтанка», форточник-альпинист отметился по разным петербургским адресам. В некоторых случаях его жертвами становились сразу несколько жителей одного и того же дома. Добычей вора-высотника были не только деньги, но и драгоценности, часы и даже оружие.

